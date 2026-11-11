Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

La pelota sirve como referencia para saber dónde detener el auto al estacionar.

Saber cuánto avanzar al entrar al garaje puede resultar difícil cuando queda poco espacio entre el vehículo y la pared. Una pelota de tenis colgada del techo permite establecer una referencia para identificar el punto de parada.

La guía de Garador, empresa de puertas de garaje de Nueva Zelanda, describe este recurso entre sus recomendaciones para estacionar. El método consiste en ubicar primero el auto y después ajustar la pelota para que toque el parabrisas o el capó.

Para qué sirve la pelota colgada del techo

La pelota funciona como una referencia para saber dónde detenerse. Cuando el vehículo llega a la posición elegida, el contacto con el parabrisas señala que alcanzó ese punto.

Su utilidad depende de la ubicación. Primero se define dónde debe quedar estacionado el auto y luego se coloca la pelota. De esta manera, el contacto sirve como señal para evitar seguir avanzando hacia la pared.

Cómo elegir la ubicación y ajustar la altura

Garador recomienda identificar cuánto puede avanzar el vehículo y dejar un margen respecto de la pared. Ese espacio adicional permite conservar cierta separación si se sobrepasa ligeramente la marca.

La ubicación de la pelota se ajusta con el auto estacionado en la posición deseada. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

El procedimiento puede organizarse en tres pasos:

Estacionar el auto en la posición deseada, dejando espacio por delante. Colgar la pelota del techo y ajustar la longitud de la cuerda. Comprobar que toque el parabrisas o el capó cuando el vehículo esté en ese lugar.

La guía no establece una altura única. La ubicación se determina tomando como referencia el propio automóvil.

Cómo sujetar la pelota de tenis

Entre las opciones, Garador describe pasar una cuerda a través de la pelota y hacer un nudo en su parte inferior para sostenerla.

También propone reutilizar una pelota que ya tenga una cuerda incorporada.

Una vez colocada, el contacto con el vehículo marca el punto de parada que se definió al preparar el sistema.