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Los picaportes son algunas de las superficies que más se utilizan a diario en el hogar y por el contacto constante con las manos, puede acumular suciedad, grasa y microorganismos.

Para mantenerlos limpios, existe un truco casero que consiste en rociarlos con una mezcla de vinagre blanco y agua. Este método es económico y sencillo de aplicar, pero existen materiales sobre los que se debe evitar su uso.

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¿Para qué sirve rociar vinagre diluido sobre los picaportes en casa?

Rociar una mezcla de vinagre blanco y agua sobre los picaportes sirve para remover la suciedad, la grasa y algunos residuos que se acumulan por el contacto frecuente con las manos.

Es aconsejado para las rutinas de limpieza ya que no lleva mucho tiempo y es una preparación que puede usarse para varias ocasiones.

Rociar una mezcla de vinagre blanco y agua sobre los picaportes sirve para remover la suciedad, la grasa y algunos residuos que se acumulan por el contacto frecuente con las manos.
Rociar una mezcla de vinagre blanco y agua sobre los picaportes sirve para remover la suciedad, la grasa y algunos residuos que se acumulan por el contacto frecuente con las manos. Gemini AI | El Cronista USA

¿Cómo funciona esta solución?

El vinagre blanco contiene ácido acético, que ayuda a desprender determinados residuos y depósitos de suciedad. Al diluirlo en agua, se obtiene una preparación que puede utilizarse para limpiar algunas superficies del hogar.

Para aplicarlo, se puede colocar la mezcla en un pulverizador y rociar una pequeña cantidad sobre un paño limpio. Después, se debe frotar suavemente el picaporte y secarlo con otro paño.

Se recomienda evitarlo en picaportes de aluminio, cobre, bronce y hierro sin protección.

¿Cada cuánto se recomienda hacerlo?

Se recomienda repetir la limpieza una o dos veces por semana, especialmente en hogares con constante circulación de personas o con picaportes demasiado expuestos al contacto con el exterior.