Un truco casero permite limpiar los picaportes con vinagre blanco y agua para remover suciedad y grasa acumulada.

Los picaportes son algunas de las superficies que más se utilizan a diario en el hogar y por el contacto constante con las manos, puede acumular suciedad, grasa y microorganismos.

Para mantenerlos limpios, existe un truco casero que consiste en rociarlos con una mezcla de vinagre blanco y agua. Este método es económico y sencillo de aplicar, pero existen materiales sobre los que se debe evitar su uso.

¿Para qué sirve rociar vinagre diluido sobre los picaportes en casa?

Rociar una mezcla de vinagre blanco y agua sobre los picaportes sirve para remover la suciedad, la grasa y algunos residuos que se acumulan por el contacto frecuente con las manos.

Es aconsejado para las rutinas de limpieza ya que no lleva mucho tiempo y es una preparación que puede usarse para varias ocasiones.

Rociar una mezcla de vinagre blanco y agua sobre los picaportes sirve para remover la suciedad, la grasa y algunos residuos que se acumulan por el contacto frecuente con las manos. Gemini AI | El Cronista USA

¿Cómo funciona esta solución?

El vinagre blanco contiene ácido acético, que ayuda a desprender determinados residuos y depósitos de suciedad. Al diluirlo en agua, se obtiene una preparación que puede utilizarse para limpiar algunas superficies del hogar.

Para aplicarlo, se puede colocar la mezcla en un pulverizador y rociar una pequeña cantidad sobre un paño limpio. Después, se debe frotar suavemente el picaporte y secarlo con otro paño.

Se recomienda evitarlo en picaportes de aluminio, cobre, bronce y hierro sin protección.

¿Cada cuánto se recomienda hacerlo?

Se recomienda repetir la limpieza una o dos veces por semana, especialmente en hogares con constante circulación de personas o con picaportes demasiado expuestos al contacto con el exterior.