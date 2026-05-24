En esta noticia
Al momento de limpiar el hogar, el vinagre se convirtió en uno de los productos más utilizados gracias a sus beneficios desinfectantes y desodorizantes. En esa tendencia, cada vez son más quienes optan por rociarlo alrededor del lavamanos como un truco sencillo y económico para mantener esta zona limpia y libre de malos olores.
Aunque muchas veces pasa desapercibido, el borde del lavamanos suele acumular humedad, restos de jabón, sarro y bacterias. Frente a esta problemática, rociar vinagre de forma regular emerge como una solución sencilla para mejorar la higiene y evitar la acumulación de suciedad.
Por qué aconsejan rociar vinagre alrededor del lavamanos
El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente que ayuda a eliminar con mayor facilidad los residuos minerales y grasa acumulada en distintas superficies del baño y la cocina.
Cuando se rocía alrededor del lavamanos, puede
- eliminar manchas de sarro
- reducir malos olores
- facilitar la remoción de restos de jabón
- disminuir la acumulación de bacterias
- evitar la aparición de moho en zonas húmedas
Cómo implementar este truco casero con vinagre correctamente
Para aplicar este truco el consejo es colocar vinagre blanco en un pulverizador y rociarlo sobre los bordes del lavamanos, con especial énfasis en las uniones.
Luego se aconseja dejar actuar durante algunos minutos antes de limpiar con una esponja o paño húmedo.
Información importante para quienes pongan en práctica este truco
Aunque el vinagre es ampliamente utilizado para la limpieza doméstica, no se recomienda aplicarlo sobre superficies sensibles como mármol, granito natural o algunas piedras, ya que el ácido puede dañarlas con el tiempo.
Además, es importante no mezclarlo con otros productos de limpieza para garantizar un uso seguro.