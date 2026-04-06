El papel aluminio es comprendido por muchos como un comodín para un sinfín de soluciones caseras más allá de lo gastronómico, que comprenden desde el mundo tecnológico hasta la jardinería. No sólo se caracteriza por su versatilidad sino porque emerge como una alternativa práctica, económica y presente en la mayoría de los hogares. En esa tendencia, cubrir con papel aluminio el borde de las macetas es un truco fácil de aplicar para el cuidado diario de las plantas. Aquí te contamos de qué se trata. Este truco de la botánica casera se utiliza principalmente para preservar el bienestar de las plantas. Este material puede reflejar la luz solar y desorientar a algunos insectos capaces de perforar las hojas de la planta, disminuyendo así su presencia. Además, existen quienes lo utilizan como método para evitar que gatos u otros animales pequeños escarben la planta y la dañen, dado que su textura puede resultarles poco atractiva. Para aprovechar al máximo sus beneficios, el consejo es Es esencial considerar que este truco puede funcionar como repelente leve, pero no reemplaza los tratamientos que deben aplicarse si la planta ya tiene una infección causada por insectos. Además de probar el truco del aluminio, otras recomendaciones para el día a día son