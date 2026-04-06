Un megaproyecto en África promete redefinir los límites de la arquitectura deportiva: se trata del nuevo estadio más grande del mundo, una obra colosal que ya comenzó a construirse y que apunta a convertirse en el epicentro del Mundial 2030. Con una capacidad que supera todo lo conocido, esta infraestructura no solo busca batir récords, sino también posicionarse como símbolo de innovación, desarrollo urbano y espectáculo global. El proyecto se levanta en Marruecos, en las cercanías de Casablanca, y llevará el nombre de Gran Estadio Hassan II. Tendrá una capacidad estimada de 115.000 espectadores, lo que lo convertirá en el recinto futbolístico más grande del planeta una vez finalizado. La obra forma parte de la estrategia del país para ser protagonista en el Mundial 2030, una edición histórica que se disputará en varios continentes. En ese contexto, el estadio aparece como uno de los principales candidatos a albergar partidos decisivos del torneo. Pero el tamaño no es lo único que sorprende: el diseño arquitectónico combina tecnología de última generación con elementos culturales locales, inspirados en las tradicionales carpas marroquíes, lo que le dará una identidad única dentro del mapa del fútbol mundial. El nuevo estadio récord no será solo una cancha. El proyecto incluye un desarrollo integral que apunta a transformar toda la zona: La idea es que funcione como un polo urbano activo durante todo el año, capaz de albergar eventos deportivos, conciertos y espectáculos internacionales. Además, incorporará sistemas avanzados de iluminación, sonido y conectividad, pensados para ofrecer una experiencia inmersiva a gran escala, acorde a los estándares de los eventos globales más importantes. Aunque Marruecos lidera con este proyecto, no es el único país que busca quedarse con el récord. En Asia, Vietnam avanza con otro estadio aún más ambicioso, proyectado para 135.000 personas, que podría superarlo en capacidad si se concreta según lo previsto.