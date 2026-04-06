En la ciudad de Honolulu, ubicada en el Estado de Hawaii, existe una ley que penaliza a quienes caminan distraídos con su celular en determinadas situaciones. Más allá de representar un riesgo para su vida y la de otros, en esta ciudad ya se puede recibir una jugosa multa por no respetar esta norma. Aunque pueda parecer irracional que exista una ley de este estilo, Honolulu registró muchos accidentes y pérdidas económicas por este tipo de distracciones, por lo que el gobierno consideró necesario poner una ordenanza que regule esta situación. En esta ciudad, caminar mirando el celular mientras se cruza la calle es ilegal desde el 2017, año en el que se aprobó una ordenanza municipal que se conoce como “Distracted Walking Law”, incorporada en el código local bajo la sección 15-24.23 de las Ordenanzas Revisadas de Honolulu. En esta ley se prohíbe de forma explicita el uso de dispositivos electrónicos cuando se cruza la calle o autopistas: ningún peatón puede cruzar una vía mientras observa un dispositivo electrónico, incluyendo celulares, tablets, laptops o cámaras digitales. La única excepción permitida es el uso del teléfono para realizar una llamada de emergencia al 911. Las multas se escalonan según la reincidencia del infractor: Esta ley habilita a los policías a emitir sanciones a cualquier peatón que no la respete, incluso si solo se estaba mirando la hora. Esta ley responde a un problema concreto de seguridad vial, ya que las autoridades locales señalaron que Honolulu tenía una de las tasas más altas de peatones atropellados en cruces, especialmente entre personas mayores. El crecimiento del uso de smartphones también tuvo impacto directo: se registró un aumento sostenido de accidentes vinculados al “distracted walking”. A nivel nacional, miles de personas resultaron heridas por caminar distraídas con dispositivos electrónicos. Además, el objetivo de la ley es reducir accidentes, lesiones y muertes, obligando a los peatones a prestar atención al entorno al cruzar calles.