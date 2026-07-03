La psicología explica por qué levantar la voz no siempre es una señal de seguridad o autoridad. (Foto: Freepik)

Levantar la voz suele interpretarse como una muestra de autoridad, seguridad o personalidad dominante. Sin embargo, la psicología sostiene que este comportamiento no siempre refleja confianza en uno mismo ni intención de imponerse sobre los demás.

Diversos especialistas explican que, en muchos casos, hablar más fuerte responde a una necesidad emocional mucho más profunda: sentirse escuchado, comprendido y reconocido. El volumen de la voz puede convertirse así en una forma inconsciente de intentar captar la atención cuando la persona percibe que sus opiniones pasan desapercibidas.

La psicología recuerda además que la comunicación no depende únicamente de las palabras. El tono, la entonación, el volumen y el lenguaje no verbal también transmiten emociones, estados internos y experiencias acumuladas a lo largo de la vida.

La psicología explica por qué las personas que siempre levantan la voz no son necesariamente las más seguras. (foto: shutterstock).

La psicología explica por qué levantar la voz no siempre significa tener más seguridad

La idea de que las personas que hablan más fuerte son más seguras o dominantes está muy extendida. Sin embargo, la psicóloga Leticia Martín Enjuto asegura que esta percepción no siempre coincide con la realidad.

“Con frecuencia encuentro la creencia de que las personas que hablan más fuerte o levantan la voz de manera habitual son más seguras de sí mismas, más dominantes o tienen una personalidad naturalmente fuerte”, pero desde su experiencia clínica, sostiene que el significado puede ser muy distinto. “Esta conducta no siempre está relacionada con la confianza o el liderazgo”.

Y añade una explicación que cambia por completo la interpretación habitual: “En muchos casos, puede reflejar una necesidad profunda de sentirse escuchadas y reconocidas por quienes las rodean”.

Según la especialista, cuando una persona siente que sus opiniones, emociones o necesidades no reciben suficiente atención, puede aumentar el volumen de la voz para intentar dar más fuerza a su mensaje.

La necesidad de sentirse escuchado puede estar detrás de este comportamiento

La psicología considera que sentirse escuchado constituye una necesidad básica en las relaciones humanas. Cuando esa necesidad no se satisface, algunas personas recurren a formas de comunicación más intensas.

Como explica Leticia Martín Enjuto: “Diversas teorías psicológicas señalan que la necesidad de ser escuchado es una motivación básica en las relaciones humanas”.

La experta añade: “Todos buscamos sentir que nuestras ideas tienen valor y que nuestras experiencias son comprendidas por los demás. Cuando esta necesidad no se satisface de manera adecuada, algunas personas pueden recurrir a formas más intensas de comunicación para captar la atención”.

Esta interpretación coincide con la teoría del apego desarrollada por John Bowlby, que sostiene que las primeras relaciones influyen en la manera en que las personas expresan sus necesidades emocionales y buscan atención o reconocimiento durante la vida adulta.

Además, los especialistas recuerdan que la frustración también puede influir. Cuando alguien percibe que es interrumpido constantemente o que sus opiniones son ignoradas, puede elevar la voz sin intención de intimidar.

Las experiencias de la infancia y la inseguridad también pueden influir

La psicología explica por qué las personas que siempre levantan la voz no son necesariamente las más seguras. Fuente: Freepik

La forma de comunicarse también está condicionada por el entorno donde cada persona creció. Algunas personas aprendieron desde pequeñas que solo conseguían participar en una conversación hablando más alto que el resto.

Sobre esta cuestión, Leticia Martín Enjuto explica: “Algunas personas crecieron en entornos donde era necesario hablar más fuerte para hacerse notar dentro de la familia o donde las conversaciones estaban marcadas por constantes interrupciones. Con el tiempo, este patrón puede convertirse en una forma habitual de comunicación, incluso cuando ya no es necesaria”.

La psicología también plantea una explicación aparentemente contradictoria. Levantar la voz puede esconder inseguridad, no exceso de confianza. “La inseguridad también puede influir en este comportamiento”.

Y desarrolla esta idea: “Contrario a lo que muchos piensan, algunas personas elevan la voz precisamente porque no se sienten completamente seguras de que sus argumentos sean valorados. El aumento del volumen puede funcionar como una estrategia inconsciente para compensar dudas internas o el temor a ser ignoradas”.

Los especialistas recuerdan que la comunicación efectiva no depende del volumen, sino de la capacidad para expresar las ideas con claridad y escuchar activamente a los demás.

Como concluye Leticia Martín Enjuto: “Las personas emocionalmente ajustadas suelen adaptar su tono de voz a cada situación en lugar de recurrir constantemente a la intensidad”.

Por ello, comprender estos patrones no significa justificar comportamientos agresivos o irrespetuosos. La psicología invita a observar el contexto y las necesidades emocionales que pueden esconderse detrás de una conducta que, a simple vista, suele interpretarse únicamente como una muestra de autoridad.