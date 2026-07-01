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El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos productos caseros sumamente utilizados dentro de las rutinas de limpieza como complemento a los procesos tradicionales debido a la versatilidad que ofrecen para el día a día.
Cuando se combinan y se añade agua, es posible crear una mezcla útil para facilitar la remoción de suciedad acumulada, neutralizar olores desagradables y mantener en perfecto estado diversas superficies del hogar.
Mezclar bicarbonato de sodio con vinagre y agua: para qué lo recomiendan
Cuando estos ingredientes entran en contacto crean una mezcla que, si se regula con agua, resulta rendidora y una gran aliada al momento de desprender residuos, grasa y suciedad.
Mientras que del bicarbonato de sodio destacan sus propiedades desodorizantes y para actuar como abrasivo suave, el vinagre facilita la limpieza y la remoción de depósitos minerales, actuando como complemento.
Cómo se prepara esta mezcla casera
Este limpiador casero puede prepararse mezclando
- 2 cucharadas de bicarbonato
- Media taza de vinagre
- Agua, según lo requiera la mezcla y la superficie a limpiar
Cuáles son los usos de esta mezcla casera de bicarbonato de sodio, vinagre y agua
En general, esta mezcla puede utilizarse para limpiar y desodorizar
- Desagües
- Azulejos
- Surcos
- Cestos de basura
- Heladeras
- Espacios de guardado
- Piletas de cocina