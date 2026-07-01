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El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos productos caseros sumamente utilizados dentro de las rutinas de limpieza como complemento a los procesos tradicionales debido a la versatilidad que ofrecen para el día a día.

Cuando se combinan y se añade agua, es posible crear una mezcla útil para facilitar la remoción de suciedad acumulada, neutralizar olores desagradables y mantener en perfecto estado diversas superficies del hogar.

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Mezclar bicarbonato de sodio con vinagre y agua: para qué lo recomiendan

Cuando estos ingredientes entran en contacto crean una mezcla que, si se regula con agua, resulta rendidora y una gran aliada al momento de desprender residuos, grasa y suciedad.

Mientras que del bicarbonato de sodio destacan sus propiedades desodorizantes y para actuar como abrasivo suave, el vinagre facilita la limpieza y la remoción de depósitos minerales, actuando como complemento.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado en las rutinas de limpieza.
El bicarbonato de sodio es un gran aliado en las rutinas de limpieza.

Cómo se prepara esta mezcla casera

Este limpiador casero puede prepararse mezclando

  • 2 cucharadas de bicarbonato
  • Media taza de vinagre
  • Agua, según lo requiera la mezcla y la superficie a limpiar
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Cuáles son los usos de esta mezcla casera de bicarbonato de sodio, vinagre y agua

En general, esta mezcla puede utilizarse para limpiar y desodorizar

  • Desagües
  • Azulejos
  • Surcos
  • Cestos de basura
  • Heladeras
  • Espacios de guardado
  • Piletas de cocina

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.