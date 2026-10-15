La creatividad y los accesorios cotidianos son protagonistas de los festejos de Halloween.

Con la llegada de Halloween 2026, muchas personas comienzan a buscar ideas de disfraces para celebrar el 31 de octubre. Sin embargo, no siempre es necesario comprar un traje nuevo para participar de esta fecha.

La revista estadounidense Good Housekeeping, especializada en hogar y estilo de vida, publicó una selección de disfraces caseros que pueden prepararse con prendas de vestir, accesorios y materiales fáciles de conseguir.

Entre sus propuestas aparecen personajes de películas y series, figuras de la música y opciones creativas que pueden adaptarse a lo que cada persona tenga disponible en casa.

¿Cuáles son los 7 disfraces fáciles y económicos para Halloween 2026?

Estas son siete ideas incluidas en la selección de Good Housekeeping que pueden servir de inspiración para preparar un disfraz sin necesidad de comprar un traje completo.

Bob Dylan

Para recrear el estilo del músico estadounidense, se puede utilizar una camisa negra, pantalones del mismo color y anteojos de sol.

La revista destaca que las prendas oscuras permiten armar buena parte del atuendo. Como complemento, se puede agregar algún accesorio musical.

Personajes de Intensamente

Los personajes de la película Intensamente son una alternativa para quienes buscan un disfraz individual o grupal.

La idea consiste en elegir una emoción y utilizar prendas de colores que permiten identificarla. Por ejemplo, la ropa azul puede servir como punto de partida para representar a Tristeza.

Los personajes de Intensamente son una opción para disfrazarse en Halloween. Good Housekeeping

Personajes de Severance

La serie Severance ofrece una opción sencilla para quienes tienen ropa de oficina en su placard.

Se puede utilizar una camisa, pantalones de vestir y otras prendas de estilo formal. La propuesta resulta especialmente práctica para preparar un disfraz a último momento.

Peppa Pig

Para representar a Peppa Pig, la revista propone utilizar un vestido rojo o rosa y botas de lluvia.

Se pueden agregar detalles hechos con materiales de manualidades para completar el personaje. También es una alternativa para preparar disfraces familiares.

Personajes de Gilmore Girls

La serie Gilmore Girls permite recrear el estilo de personajes como Rory, Lorelai o Luke utilizando ropa cotidiana.

Según Good Housekeeping, es una opción que puede adaptarse tanto a una persona como a un grupo de amigos.

Personajes de Abbott Elementary

Otra alternativa es inspirarse en los docentes de la serie Abbott Elementary.

La propuesta puede resolverse con prendas habituales, como vestidos, camisas o cárdigans. La revista señala que buena parte de la vestimenta probablemente ya se encuentre en el placard.

Beanie Babies

Los clásicos muñecos de peluche Beanie Babies también pueden convertirse en un disfraz casero.

Para recrearlos, se pueden utilizar un buzo con capucha, orejas hechas con fieltro y una etiqueta de cartulina roja con forma de corazón. Esta última se puede sujetar con una cinta alrededor del cuello.

Los clásicos peluches de Beanie Babies inspiran una propuesta original para Halloween. Good Housekeeping

¿Cómo preparar un disfraz de Halloween sin gastar demasiado dinero?

Las propuestas que presenta la revista muestran que es posible aprovechar prendas y accesorios disponibles en casa para recrear personajes reconocibles.

Antes de comprar materiales nuevos, conviene revisar el placard y elegir un disfraz que pueda adaptarse a la ropa que ya se tiene.

También se pueden utilizar cartulinas, cintas y otros elementos de manualidades para agregar detalles que permitan mejorar al personaje.