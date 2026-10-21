La plataforma Eventbrite ya está publicando distintas fiestas de reggaeton que se organizan en Nueva York para finales de octubre con temática de Halloween. Estos eventos combinan música, baile y disfraces, que en la mayoría de los casos forman parte del código de vestimenta.
Entre las propuestas hay opciones con entrada gratuita bajo determinadas condiciones, así como fiestas organizadas en bares y otros espacios nocturnos que ofrecen distintos tipos de pases, con precios que varían según el evento.
¿Qué fiestas de reggaeton con temática halloween hay para el viernes 30 de octubre?
Para el viernes 30 de octubre, Nueva York contará con distintas fiestas de reggaeton por Halloween, algunas con entrada gratuita mediante reserva previa y otras con precios que comienzan desde los US$10.
Estas son algunas de las opciones disponibles:
- PERREO HALLOWEEN: se realizará en Bar 13, ubicado en 121 University Place, Nueva York. Las entradas están disponibles desde US$10.
- La fiesta embrujada de reggaeton en Skinos NYC: tendrá lugar en 123 Washington Street, Nueva York. Las entradas generales comienzan desde US$25.
- REGGAETON WORLD toma el control de Queens – Edición Halloween: se celebrará en 99-10 Northern Boulevard, Queens. La entrada será gratuita para quienes ingresen antes de las 10 p. m. con reserva previa. Las entradas generales comienzan desde US$23,18.
¿Cuáles son las fiestas de reggaeton con temática halloween para el sábado 31 de octubre?
Para el sábado 31 de octubre, día de Halloween, también habrá fiestas de reggaeton en distintos puntos de Nueva York, con opciones gratuitas y entradas pagas.
Entre los eventos anunciados se encuentran:
- Fiesta de Halloween BASHMENT: se realizará en Queens, aunque la ubicación exacta se informará después de realizar la compra o reserva. Todavía quedan entradas gratuitas y los pases pagos comienzan desde US$23,18.
- Spooky Perreo: tendrá lugar en Lot 45, Brooklyn. Las entradas generales están disponibles desde US$33,85.
- Santos o pecadores en Skinos NYC: se celebrará en 123 Washington Street, Nueva York. Las entradas comienzan desde US$33,85.
Para consultar la disponibilidad de entradas, conocer los horarios y realizar las reservas, los interesados pueden ingresar a Eventbrite.