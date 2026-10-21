Se acerca una de las fechas más esperadas de octubre para los amantes del terror y ya se están vendiendo entradas para fiestas temáticas.

La plataforma Eventbrite ya está publicando distintas fiestas de reggaeton que se organizan en Nueva York para finales de octubre con temática de Halloween. Estos eventos combinan música, baile y disfraces, que en la mayoría de los casos forman parte del código de vestimenta.

Entre las propuestas hay opciones con entrada gratuita bajo determinadas condiciones, así como fiestas organizadas en bares y otros espacios nocturnos que ofrecen distintos tipos de pases, con precios que varían según el evento.

¿Qué fiestas de reggaeton con temática halloween hay para el viernes 30 de octubre?

Para el viernes 30 de octubre, Nueva York contará con distintas fiestas de reggaeton por Halloween, algunas con entrada gratuita mediante reserva previa y otras con precios que comienzan desde los US$10.

Estas son algunas de las opciones disponibles:

La plataforma Eventbrite ya está publicando distintas fiestas de reggaeton que se organizan en Nueva York para finales de octubre con temática de Halloween. Anna Bizon

¿Cuáles son las fiestas de reggaeton con temática halloween para el sábado 31 de octubre?

Para el sábado 31 de octubre, día de Halloween, también habrá fiestas de reggaeton en distintos puntos de Nueva York, con opciones gratuitas y entradas pagas.

Entre los eventos anunciados se encuentran:

Fiesta de Halloween BASHMENT: se realizará en Queens, aunque la ubicación exacta se informará después de realizar la compra o reserva. Todavía quedan entradas gratuitas y los pases pagos comienzan desde US$23,18.

Spooky Perreo: tendrá lugar en Lot 45, Brooklyn. Las entradas generales están disponibles desde US$33,85.

Santos o pecadores en Skinos NYC: se celebrará en 123 Washington Street, Nueva York. Las entradas comienzan desde US$33,85. se celebrará en 123 Washington Street, Nueva York. Las entradas comienzan desde US$33,85.

Para consultar la disponibilidad de entradas, conocer los horarios y realizar las reservas, los interesados pueden ingresar a Eventbrite.