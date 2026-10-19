Julie Walker participa de la obra junto con especialistas y espera vivir allí hasta los 110 años.

Después de trabajar durante 46 años en el teatro, Julie Walker decidió construir su propia casa sustentable en Kansas, Estados Unidos, con 20,000 latas recicladas, neumáticos usados y sistemas para aprovechar la energía solar y el agua de lluvia. La jubilada apuesta por una vivienda inspirada en el concepto Earthship, que busca reducir el impacto ambiental mediante el aprovechamiento de los recursos naturales y la reutilización de materiales.

Para llevar adelante la obra, Walker recurrió a Earthship Biotecture, una empresa especializada en este tipo de arquitectura, y participa en los trabajos junto con el equipo de construcción. El diseño contempla cuatro bóvedas de hormigón, paredes gruesas fabricadas con neumáticos reutilizados, soluciones de refrigeración pasiva y prevé espacios verdes para cultivar alimentos y árboles frutales.

Aunque la construcción todavía no está terminada, Julie Walker desea habitar su futuro hogar para las próximas décadas.

¿Cómo es la casa que construye con 20,000 latas recicladas, cuatro bóvedas de hormigón y paneles solares?

Julie Walker construye su vivienda inspirada en el concepto Earthship, un modelo arquitectónico que combina materiales reciclados con soluciones para aprovechar los recursos naturales. Según informó The Lawrence Times, el proyecto utiliza unas 20,000 latas de aluminio recuperadas del estadio Arrowhead, donde juegan los Kansas City Chiefs, y neumáticos usados que se rellenan con distintos materiales para formar paredes gruesas capaces de ayudar a moderar los cambios de temperatura en el interior de la vivienda.

La jubilada cuenta con la colaboración de un equipo de Earthship Biotecture, especializado en el diseño y la construcción de estas viviendas. Walker también participa activamente de la obra, donde aprende y colabora en tareas como el trabajo con los neumáticos y la instalación de los paneles solares.

Julie Walker decidió construir su propio hogar con materiales reutilizados y sistemas de energía solar. vía Instagram @lawrencekstimes

La estructura contempla cuatro bóvedas de hormigón armado y estará parcialmente cubierta por tierra. El diseño también contempla la recolección de agua de lluvia y nieve derretida, con depósitos de hasta 5,000 galones, unos 18.900 litros, además de mecanismos para reutilizar el agua doméstica.

En este sentido, el objetivo es reducir la dependencia de los servicios convencionales, aunque la vivienda contará con conexión al suministro de agua. Cabe destacar que la obra sigue en marcha y su diseño puede cambiar a lo largo del proceso.

La jubilada que quiere vivir hasta los 110 años en una casa autosuficiente rodeada de árboles frutales

Más allá de los materiales reciclados y las soluciones sustentables, Julie Walker tiene un objetivo personal para su nueva vivienda: vivir allí hasta los 110 años. “Tengo toda la intención de vivir en esa casa hasta los 110 años”, afirmó Walker en conversación con The Lawrence Times.

Para acompañar ese plan, espera rodearse de vegetación y cultivar sus propios alimentos de huerta como plataneros, higueras, aguacates y otros árboles frutales. “Estoy jubilada. No hay garantía de que vaya a tener Seguro Social”, señaló Walker haciendo referencia a uno de los motivos por los que decidió iniciar este camino.

“Así es como puedo seguir viviendo sin tener que comer comida para gatos”, añadió Julie, en una frase que ilustró la importancia que tiene para ella encontrar una alternativa económicamente viable que pueda ayudarla a sostenerse a largo plazo y reducir sus gastos cotidianos.