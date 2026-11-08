El almidón de maíz ayuda a absorber el aceite de la tela antes del lavado.

Una mancha de aceite en la ropa puede requerir un tratamiento previo al lavado. Para realizarlo, un ingrediente de cocina puede ayudar a absorber la grasa del almidón de maíz.

La guía de productos para el cuidado textil de la Universidad de Georgia lo incluye entre las sustancias absorbentes utilizadas para eliminar manchas, especialmente de grasa y aceite. El procedimiento consiste en aplicarlo sobre la zona afectada y retirarlo cuando haya absorbido la sustancia.

Cómo aplicar el almidón de maíz sobre una mancha de aceite

La universidad explica que el material absorbente se distribuye sobre el área manchada y se deja actuar. A medida que recoge la grasa o el aceite, el polvo forma grumos o adquiere una consistencia pegajosa.

Cuando esto ocurre, debe retirarse sacudiendo o cepillando. Si todavía queda grasa, la guía indica repetir el procedimiento hasta que se haya eliminado la mayor parte de la mancha.

La publicación no establece una cantidad específica ni un tiempo fijo de reposo. La referencia para retirar el absorbente es el cambio de consistencia que presenta al recoger el aceite.

El absorbente se retira sacudiendo o cepillando después de recoger la grasa. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

Cómo continuar la limpieza después de retirar el absorbente

La limpieza posterior debe adaptarse al tejido y al origen de la mancha. En su guía sobre alimentos grasos, la Universidad de Georgia contempla el uso de un quitamanchas de prelavado seguido del lavado para prendas manchadas con manteca, margarina o mayonesa.

También describe, entre las alternativas para manchas de manteca y margarina, aplicar detergente sobre la zona previamente humedecida antes de lavar. Estas indicaciones corresponden a los alimentos señalados y deben respetar las condiciones de cuidado de la tela.

Qué revisar antes de tratar la prenda

Antes de intentar quitar una mancha, la institución recomienda leer la etiqueta de cuidado y descartar los productos o procedimientos que estén prohibidos para ese tejido.

Además, cada agente de limpieza debe probarse primero en una parte poco visible para comprobar que no altere el color. El tratamiento debe elegirse según la prenda, sin asumir que un mismo procedimiento resulta adecuado para todas las telas.