No es un invento sin sentido: tiene una explicación física concreta y ayuda a planchar más rápido. (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Entre los trucos caseros para ganar tiempo en las tareas del hogar, hay uno simple y con fundamento que apunta a una de las más tediosas: planchar. Consiste en colocar una lámina de papel de aluminio debajo de la funda de la tabla de planchar. No es un invento sin sentido: tiene una explicación física concreta y ayuda a planchar más rápido.

Para qué sirve colocar papel de aluminio debajo de la funda de la tabla de planchar

Colocar papel de aluminio bajo la funda de la tabla sirve para acelerar el planchado y para que las arrugas salgan con menos esfuerzo. Con este truco, cada pasada de la plancha rinde más, de modo que se necesitan menos repeticiones para dejar la prenda lisa. En la práctica, se traduce en menos tiempo planchando y, de paso, en un menor gasto de energía de la plancha.

El truco se apoya en una propiedad del aluminio: es un material que refleja el calor en lugar de absorberlo. Normalmente, cuando la plancha apoya sobre la tela, el calor llega solo desde arriba, y la tabla, por debajo, absorbe y “se lleva” parte de ese calor. Al poner una lámina de aluminio bajo la funda, ese calor que atravesaría la tela rebota y vuelve hacia arriba.

El resultado es que la prenda recibe calor de los dos lados a la vez: el de la plancha por arriba y el reflejado por abajo. Con la tela caliente por ambas caras, las arrugas ceden más rápido.

Paso a paso: cómo aplicarlo correctamente

El procedimiento es sencillo:

Retirar la funda de tela de la tabla de planchar.

Extender una o varias láminas de papel de aluminio sobre la superficie de la tabla , cubriéndola bien, con el lado más brillante hacia arriba (el que refleja mejor).

Alisar el aluminio para que quede sin arrugas ni pliegues, de modo que la superficie quede pareja.

Volver a colocar la funda de tela por encima del aluminio.

Planchar de manera normal: se notará que la ropa se alisa en menos pasadas.

Colocar papel de aluminio debajo de la funda de la tabla de planchar refleja el calor hacia arriba y plancha la ropa de ambos lados, más rápido.

Por qué lo recomiendan

Más allá del resultado, el atractivo es que es un truco barato, simple y que aprovecha algo que casi todos tienen en la cocina. No requiere comprar una tabla especial ni accesorios: con una lámina de papel de aluminio alcanza. A eso se suma el ahorro de tiempo, especialmente útil cuando hay mucha ropa para planchar, y el de energía, porque al planchar más rápido la plancha trabaja menos.