América Latina se prepara para dar un salto histórico en infraestructura ferroviaria. Un proyecto de alta velocidad promete transformar la movilidad en la región con tiempos de viaje inéditos y tecnología de última generación.

El tren bala más rápido y único en América Latina

El plan se desarrolla en Brasil, donde se proyecta el primer tren bala de la región. El Tren de Alta Velocidad (TAV) superará los 350 km/h y conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, una línea de aproximadamente 510 kilómetros, en 1 hora y 45 minutos. Esto le permitirá:

  • Reducir drásticamente los tiempos de viaje
  • Conectar los principales centros económicos del país
  • Competir directamente con el transporte aéreo

El trayecto entre Río y São Paulo podría realizarse en menos de dos horas.

Brasil avanza con el desarrollo del primer tren bala de América Latina que alcanzará más de 350 km/h. Fuente: El Cronista.
Tendrá tecnología avanzada de última generación

El TAV incorporará estándares internacionales en transporte ferroviario:

  • Vías exclusivas diseñadas para alta velocidad
  • Sistemas de señalización digital avanzada
  • Control automático de trenes
  • Aerodinámica optimizada para reducir resistencia