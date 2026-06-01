América Latina se prepara para dar un salto histórico en infraestructura ferroviaria. Un proyecto de alta velocidad promete transformar la movilidad en la región con tiempos de viaje inéditos y tecnología de última generación.
El tren bala más rápido y único en América Latina
El plan se desarrolla en Brasil, donde se proyecta el primer tren bala de la región. El Tren de Alta Velocidad (TAV) superará los 350 km/h y conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, una línea de aproximadamente 510 kilómetros, en 1 hora y 45 minutos. Esto le permitirá:
- Reducir drásticamente los tiempos de viaje
- Conectar los principales centros económicos del país
- Competir directamente con el transporte aéreo
El trayecto entre Río y São Paulo podría realizarse en menos de dos horas.
Tendrá tecnología avanzada de última generación
El TAV incorporará estándares internacionales en transporte ferroviario:
- Vías exclusivas diseñadas para alta velocidad
- Sistemas de señalización digital avanzada
- Control automático de trenes
- Aerodinámica optimizada para reducir resistencia