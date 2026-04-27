El proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos vuelve a actualizarse y trae novedades clave para miles de solicitantes. Las autoridades migratorias definieron cómo avanzar durante mayo con la green card, en un contexto donde los cupos y las fechas siguen marcando el ritmo de cada caso. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos confirmó qué criterios deben seguir quienes buscan tramitar la residencia permanente en Estados Unidos durante mayo. La guía se basa en el Boletín de Visas publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que cada mes fija la disponibilidad de permisos. Para quienes aplican por vínculos familiares, la agencia habilitó el uso de la tabla de “fechas para presentación”, lo que permite iniciar el trámite incluso si la aprobación final aún no está disponible. En cambio, los solicitantes por empleo deberán regirse por la tabla de “acción final”, que determina cuándo una visa puede ser efectivamente otorgada. Un punto clave es la fecha de prioridad, que funciona como el lugar en la fila de cada solicitante. Si ese registro es anterior a la fecha publicada en el boletín, la persona puede avanzar con su solicitud de ajuste de estatus o proceso consular. El sistema migratorio estadounidense establece un número máximo de visas cada año. En el caso de las categorías familiares, el cupo ronda las 226.000, mientras que para las visas basadas en empleo el mínimo supera las 140.000. Además, existe un límite por país que no puede exceder el 7% del total, lo que genera demoras más largas para naciones con alta demanda. Esta estructura provoca que muchas categorías queden con listas de espera. Cuando en el boletín aparece una fecha específica en lugar de disponibilidad total, significa que hay más solicitudes que cupos disponibles. Por el contrario, cuando figura la letra “C” (Current), indica que hay visas disponibles sin restricciones, lo que permite avanzar sin importar la fecha de prioridad. En mayo, algunas categorías familiares presentan ventajas. Por ejemplo, ciertos casos de cónyuges e hijos de residentes permanentes muestran disponibilidad inmediata, lo que facilita iniciar el trámite de green card sin demoras. Sin embargo, otras categorías continúan con esperas prolongadas, especialmente aquellas vinculadas a hijos adultos o hermanos de ciudadanos estadounidenses. En estos casos, los tiempos pueden extenderse durante años debido a la alta demanda. En el ámbito laboral, varias categorías mantienen fluidez para la mayoría de los países, aunque existen restricciones para solicitantes de países como China e India, donde las fechas avanzan más lentamente. Mientras tanto, quienes logran presentar su solicitud pueden acceder a beneficios adicionales, como permisos de trabajo temporales, lo que les permite mantenerse activos mientras esperan la resolución final. Con este escenario, el seguimiento mensual del Boletín de Visas se vuelve fundamental para quienes buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos, ya que cada actualización puede abrir —o cerrar— la puerta a avanzar en uno de los trámites más demandados del sistema migratorio.