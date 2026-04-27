La administración encabezada por Donald Trump avanza con una ofensiva para revisar casos de ciudadanos nacidos en el extranjero. Según fuentes oficiales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos analiza cientos de expedientes con el objetivo de detectar irregularidades en los procesos de naturalización. La iniciativa forma parte de una política más amplia que busca reforzar los controles migratorios. En este contexto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) intensificó la revisión de antecedentes y documentación, reasignando personal especializado para identificar posibles fraudes. El foco está puesto en casos donde se sospecha que los solicitantes ocultaron información clave, como antecedentes penales o vínculos con actividades ilícitas. De confirmarse estas irregularidades, el Gobierno podría avanzar en la revocación de ciudadanía estadounidense, un procedimiento poco frecuente pero con consecuencias severas. Las autoridades han dejado en claro que no todos los ciudadanos naturalizados están bajo revisión. Históricamente, los procesos de desnaturalización se aplicaron en situaciones específicas, como: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estima que cada año alrededor de 800.000 personas obtienen la ciudadanía, lo que pone en perspectiva el alcance limitado —pero significativo— de estas investigaciones. Sin embargo, el aumento en la cantidad de casos analizados marca un cambio de enfoque. Durante años, estas acciones fueron excepcionales, pero ahora forman parte de una estrategia más sistemática para controlar el proceso migratorio. El endurecimiento de estas medidas no solo responde a cuestiones legales, sino también a una agenda política centrada en la reducción de la inmigración. En paralelo, se han intensificado operativos de control y deportación en distintas ciudades del país. Especialistas advierten que este giro podría generar incertidumbre entre millones de ciudadanos naturalizados, incluso aquellos que cumplieron con todos los requisitos. Aunque las autoridades sostienen que el objetivo es combatir el fraude, el alcance de las investigaciones abre interrogantes sobre su impacto real. En este escenario, la política migratoria de Estados Unidos entra en una nueva fase, donde la ciudadanía ya no aparece como un estatus completamente irreversible, sino sujeto a revisión bajo determinadas condiciones. Un cambio que, sin dudas, seguirá generando debate en los próximos meses.