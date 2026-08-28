Los argentinos que tengan previsto viajar al exterior deberán presentar documento vigente y en buen estado al momento de realizar el viaje.

Algunos de los aeropuertos internacionales con los que cuenta el país, como los de Córdoba, Jujuy y Mendoza, exigen a los viajeros contar con los permisos pertinentes para cruzar la frontera.

Entre ellos, se encuentra el DNI o pasaporte. Sin embargo, no todos son válidos para salir del territorio nacional por lo que se aconseja checar todos los requisitos al respecto.

Qué documentación necesitan los argentinos para salir del país

Para determinados países de la región, los argentinos pueden utilizar el DNI físico o el Pasaporte como documentación de viaje. Esta posibilidad alcanza a:

Uruguay

Paraguay

Brasil

Chile

Perú

Venezuela

Ecuador

Colombia

Bolivia.

En estos casos, el DNI debe cumplir con los requisitos establecidos para ser utilizado como documento de viaje. No alcanza con tener una versión digital disponible en el teléfono.

Para determinados países de la región, los argentinos pueden utilizar el DNI físico o el Pasaporte como documentación de viaje. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los documentos que no son válidos para salir del país

DNI digital en el celular.

DNI libreta verde de confección manual.

DNI celeste de confección manual.

Cédulas de identidad emitidas por la Policía Federal Argentina.

Libreta de enrolamiento.

Libreta cívica.

Por este motivo, antes de viajar es importante comprobar cuál es el último ejemplar vigente del DNI y verificar que se encuentre en condiciones de ser utilizado.

Córdoba, Jujuy y Mendoza dejarán salir del país solo a estos argentinos

Entre los principales puntos de salida internacional se encuentran:

El Aeropuerto Internacional de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

El Aeropuerto Internacional de Jujuy Gobernador Horacio Guzmán.

El Aeropuerto Internacional de Mendoza Francisco Gabrielli, conocido como El Plumerillo.

Los pasajeros que salgan desde estos aeropuertos deberán contar con la documentación correspondiente al destino elegido. La documentación debe encontrarse vigente al momento del viaje .

Además, el documento presentado debe ser el último ejemplar emitido y estar en buen estado de conservación. Esto permite que las autoridades puedan identificar correctamente a su titular.

Si el viaje es hacia un país que admite DNI como documento de viaje, el pasajero deberá presentar el ejemplar físico correspondiente. El DNI digital mostrado desde el celular no reemplaza al documento físico habilitado para viajar .

Cuándo es obligatorio viajar con Pasaporte

Para viajar a países que no forman parte del listado que admite DNI como documento de viaje, los argentinos deberán portar el Pasaporte.

Además, según el destino, puede ser necesario contar con una visa u otra autorización de ingreso. Los requisitos dependen de las normas establecidas por cada país.

Por eso, antes de emprender un viaje internacional, es necesario revisar la documentación exigida por el destino y comprobar que el documento personal esté vigente.