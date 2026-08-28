Una pareja que administra una granja de 130 acres en una zona rural del estado de Nueva York busca voluntarios para tareas de restauración de tierras. A cambio, ofrece alojamiento y comida gratis.

La propuesta, publicada en WorldPackers, pide 20 horas semanales de trabajo. Incluye habitación privada, desayuno, almuerzo y cena durante toda la estadía.

El programa exige visa o ciudadanía estadounidense vigente para aplicar. También pide inglés intermedio y ser mayor de 18 años.

Admite postulaciones individuales, en pareja o en dúos de voluntarios. Ya cuenta con reseñas de participantes anteriores en la plataforma.

¿Qué incluye este programa de voluntariado en Nueva York?

Los voluntarios trabajan 20 horas semanales, en jornadas de 4 horas durante 5 días. Las tareas van desde restauración de paisajes hasta construcción y jardinería.

A cambio reciben alojamiento privado, las tres comidas del día y traslado desde su llegada. También acceden a bicicletas e internet de alta velocidad para trabajo remoto. Los beneficios incluyen:

Habitación privada individual

Desayuno, almuerzo y cena todos los días

2 días libres por semana

Bicicletas y traslado incluido

Internet de alta velocidad y espacio de trabajo remoto

Los voluntarios trabajan 20 horas semanales, en jornadas de 4 horas durante 5 días. Worldpackers

¿Quiénes pueden postularse y qué se necesita?

Para aplicar hace falta visa o ciudadanía de Estados Unidos, que permita trabajar en el país. También se requiere inglés intermedio y ser mayor de 18 años.

El programa no cubre vuelos, seguro de viaje ni trámites de visa. Esos costos quedan a cargo de cada voluntario.

La postulación se hace a través de WorldPackers, donde figuran las reseñas de otros participantes. Los organizadores recomiendan tener vehículo propio, aunque ofrecen recogida en Oneonta.