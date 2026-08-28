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Una pareja que administra una granja de 130 acres en una zona rural del estado de Nueva York busca voluntarios para tareas de restauración de tierras. A cambio, ofrece alojamiento y comida gratis.

La propuesta, publicada en WorldPackers, pide 20 horas semanales de trabajo. Incluye habitación privada, desayuno, almuerzo y cena durante toda la estadía.

El programa exige visa o ciudadanía estadounidense vigente para aplicar. También pide inglés intermedio y ser mayor de 18 años.

Admite postulaciones individuales, en pareja o en dúos de voluntarios. Ya cuenta con reseñas de participantes anteriores en la plataforma.

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¿Qué incluye este programa de voluntariado en Nueva York?

Los voluntarios trabajan 20 horas semanales, en jornadas de 4 horas durante 5 días. Las tareas van desde restauración de paisajes hasta construcción y jardinería.

A cambio reciben alojamiento privado, las tres comidas del día y traslado desde su llegada. También acceden a bicicletas e internet de alta velocidad para trabajo remoto. Los beneficios incluyen:

  • Habitación privada individual
  • Desayuno, almuerzo y cena todos los días
  • 2 días libres por semana
  • Bicicletas y traslado incluido
  • Internet de alta velocidad y espacio de trabajo remoto
Los voluntarios trabajan 20 horas semanales, en jornadas de 4 horas durante 5 días.
Los voluntarios trabajan 20 horas semanales, en jornadas de 4 horas durante 5 días.Worldpackers

¿Quiénes pueden postularse y qué se necesita?

Para aplicar hace falta visa o ciudadanía de Estados Unidos, que permita trabajar en el país. También se requiere inglés intermedio y ser mayor de 18 años.

El programa no cubre vuelos, seguro de viaje ni trámites de visa. Esos costos quedan a cargo de cada voluntario.

La postulación se hace a través de WorldPackers, donde figuran las reseñas de otros participantes. Los organizadores recomiendan tener vehículo propio, aunque ofrecen recogida en Oneonta.