En la apertura de mercados de este viernes, 28 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,148.01 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.64%.

En la última semana, el peso colombiano se apreció 3.46%, pero en el último año acumula una caída de 17.22%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana se situó en 6.17%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.56%.

El Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su cotización frente al dólar. Este ascenso sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda, impulsado por factores internos y externos que han beneficiado su valor.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que la confianza en la economía colombiana podría estar mejorando, lo que ofrece un panorama optimista para el desempeño de la moneda en el corto plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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