La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este viernes 28 de agosto en Estados Unidos es de 7.63 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.29% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización subió 3.93% en la última semana y 191.07% en el último año, lo que indica un aumento semanal moderado frente a una apreciación anual marcada.

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Conocé la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 23.49%, es mayor que la volatilidad anual del 20.22%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de tendencia es 2. Esto indica un aumento en su valor en comparación con las cotizaciones de los días anteriores, lo que sugiere una fortaleza reciente de la moneda.

Sin embargo, al considerar el dato de 1 como positivo, se puede afirmar que esta mejora es sostenida y podría reflejar un ambiente económico favorable. Es importante monitorear esta tendencia para evaluar su impacto a largo plazo en la economía guatemalteca.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas en bancos y cooperativas en vez de aeropuertos, prioriza tarjetas sin comisiones por transacción extranjera, verifica el tipo de cambio y tarifas totales y lleva identificación.