En la sesión de apertura de este viernes, 28 de agosto de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.07% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro subió 29.20%, mientras que en el último año registró una variación de -101.45%, evidenciando un repunte reciente pese a un balance anual muy negativo.

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Conocé la cotización de este viernes, 24 de abril de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 1.18%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.60%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización del Euro ha experimentado una tendencia positiva, con un incremento leve en comparación a los dos días pasados. Este cambio sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda europea frente a otras divisas.

La estabilidad en la cotización de los últimos días ha favorecido este crecimiento, atrayendo así más interés en el mercado. Esto podría indicar un potencial aumento en la confianza hacia la economía de la eurozona.

La tendencia positiva observada puede reflejar señales de recuperación económica y un mayor atractivo de inversiones en la región.

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Conocé la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas en bancos y cooperativas en vez de aeropuertos, prioriza tarjetas sin comisiones por transacción extranjera, verifica el tipo de cambio y tarifas totales y lleva identificación.