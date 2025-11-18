El Departamento de Estado de los Estados Unidos es la entidad que determina los permisos migratorios para ingresar de forma legal al país. Debido a ciertas relaciones diplomáticas, existen países que no requieren de la visa ni el pasaporte para ingresar.

Se trata de un privilegio o acuerdo que facilita el cruce fronterizo con la potencia norteamericana. Es decir, este documento permite un procesamiento acelerado en puertos de entrada aéreos, terrestres y marítimos.

Sin visa ni pasaporte: el Gobierno permite el ingreso legal a estas personas

La visa es el documento legal más importante para poder ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, los canadienses cuentan con la posibilidad de solicitar la tarjeta NEXUS. Se trata de un programa o credencial de viajero confiable que determina que un ciudadano es elegible para atravesar los puntos fronterizos con mayores facilidades.

A diferencia de otros programas, este no requiere que las personas presenten el pasaporte o la visa para completar el trámite. Con sólo presentar la tarjeta NEXUS, los agentes migratorios habilitarán el ingreso.

Esta tarjeta facilita el cruce fronterizo para los canadienses. Fuente: Archivo.

Estas membresías, administrado conjuntamente por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, tienen validez de cinco años y un valor de 120 dólares.

¿Cómo solicitar una tarjeta NEXUS?

Para iniciar el trámite de este documento, los postulantes deben ser residentes de Estados Unidos o Canadá, por lo menos, desde los últimos 3 años. Si cumplen con este requisito, deben proceder: