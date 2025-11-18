En esta noticia

El Departamento de Estado de los Estados Unidos es la entidad que determina los permisos migratorios para ingresar de forma legal al país. Debido a ciertas relaciones diplomáticas, existen países que no requieren de la visa ni el pasaporte para ingresar.

Se trata de un privilegio o acuerdo que facilita el cruce fronterizo con la potencia norteamericana. Es decir, este documento permite un procesamiento acelerado en puertos de entrada aéreos, terrestres y marítimos.

Sin visa ni pasaporte: el Gobierno permite el ingreso legal a estas personas

La visa es el documento legal más importante para poder ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, los canadienses cuentan con la posibilidad de solicitar la tarjeta NEXUS. Se trata de un programa o credencial de viajero confiable que determina que un ciudadano es elegible para atravesar los puntos fronterizos con mayores facilidades.

A diferencia de otros programas, este no requiere que las personas presenten el pasaporte o la visa para completar el trámite. Con sólo presentar la tarjeta NEXUS, los agentes migratorios habilitarán el ingreso.

Esta tarjeta facilita el cruce fronterizo para los canadienses. Fuente: Archivo.
Estas membresías, administrado conjuntamente por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, tienen validez de cinco años y un valor de 120 dólares.

¿Cómo solicitar una tarjeta NEXUS?

Para iniciar el trámite de este documento, los postulantes deben ser residentes de Estados Unidos o Canadá, por lo menos, desde los últimos 3 años. Si cumplen con este requisito, deben proceder:

  1. Crear una cuenta en el sitio web del Sistema de Programas de Viajeros Confiables (TTP).
  2. Completar la solicitud en línea con toda la información requerida.
  3. Pagar la tarifa de 120 dólares.
  4. Programar una entrevista: una vez que tu solicitud sea aprobada condicionalmente, se te pedirá que programes una entrevista en un centro de inscripción de NEXUS.
  5. Preséntate a la entrevista con tu pasaporte válido y otros documentos de identificación y residencia que te hayan solicitado.
  6. Completar la verificación biométrica y responderás a las preguntas de los agentes.