Atención: todos estos extranjeros pueden entrar a Estados Unidos realizando un único tramite

El Visa Waiver Program (VWP) permite a los ciudadanos de los países participantes viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios por un máximo de 90 días sin obtener una visa, siempre que cumplan con los requisitos del programa.

El proceso clave consiste en tramitar la autorización a través del sistema electrónico ESTA (Electronic System for Travel Authorization) antes de embarcar hacia Estados Unidos.

Las condiciones son bastante claras: se exige pasaporte electrónico (biométrico), que el motivo del viaje sea para turismo, negocios o tránsito, y que el visitante esté registrado previamente en el sistema de autorización.