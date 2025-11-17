El gobierno de Estados Unidos mantiene vigente desde hace años una “vía rápida” de ingreso al paíspor un programa que consiste en un único tramite electrónico en vez de múltiples pasos. Quienes tengan la nacionalidad de un país participante y cumplan los requisitos pueden beneficiarse de esta modalidad simplificada; el resto debe prepararse para procedimientos más complejos y largos.
Atención: todos estos extranjeros pueden entrar a Estados Unidos realizando un único tramite
El Visa Waiver Program (VWP) permite a los ciudadanos de los países participantes viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios por un máximo de 90 días sin obtener una visa, siempre que cumplan con los requisitos del programa.
El proceso clave consiste en tramitar la autorización a través del sistema electrónico ESTA (Electronic System for Travel Authorization) antes de embarcar hacia Estados Unidos.
Las condiciones son bastante claras: se exige pasaporte electrónico (biométrico), que el motivo del viaje sea para turismo, negocios o tránsito, y que el visitante esté registrado previamente en el sistema de autorización.
Paso a paso: ¿Cómo obtener la autorización ESTA para viajar a Estados Unidos sin visa?
El programa ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la vía más rápida y sencilla para ingresar a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP), que permite a ciudadanos de países habilitados viajar por turismo, negocios o tránsito sin tramitar una visa tradicional. El proceso es 100 % en línea y se completa en pocos minutos.
A continuación, los pasos a seguir:
- Verificar que tu país forme parte del programa
- Ingresar al sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos
- Completar el formulario en línea
- Pagar la tarifa de solicitud (actualmente es de USD 21)
- Esperar la aprobación
- Presentar la autorización al ingresar al país
Los ciudadanos de estos países pueden entrar a Estados Unidos con la autorización ESTA: la lista completa
Esta es la lista completa de los países que actualmente forman parte del Visa Waiver Program (VWP) actualizada al año fiscal 2025 según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos:
Europa
- Alemania
- Andorra
- Austria
- Bélgica
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Irlanda
- Islandia
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- República Checa
- Reino Unido*
- San Marino
- Suecia
- Suiza
(*Incluye Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte)
Asia y Oceanía
- Australia
- Brunéi
- Corea del Sur
- Japón
- Nueva Zelanda
- Singapur
- Taiwán
América
- Chile (único país latinoamericano participante)