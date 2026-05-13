Las autoridades federales de Estados Unidos avanza con nuevas restricciones migratorias que podrían modificar por completo el acceso a visas laborales y estudiantiles. La administración de Donald Trump y legisladores republicanos impulsan cambios enfocados principalmente en las visas H-1B utilizadas por trabajadores extranjeros especializados. Las modificaciones también afectarían a estudiantes internacionales y a programas que actualmente permiten trabajar legalmente en Estados Unidos después de graduarse. Las propuestas impulsadas en el Congreso apuntan directamente al sistema de visas H-1B, utilizado por compañías estadounidenses para contratar profesionales extranjeros en áreas como tecnología, ingeniería y sistemas. Entre las principales modificaciones que analiza el Gobierno se encuentran las siguientes: Las iniciativas forman parte de un paquete migratorio que busca reducir el ingreso de trabajadores extranjeros calificados y priorizar la contratación de ciudadanos estadounidenses. Uno de los cambios más importantes sería el aumento del salario mínimo requerido para contratar empleados extranjeros bajo el programa H-1B. Algunos proyectos legislativos proponen elevar ese umbral a cifras cercanas a los USD 200.000 anuales. El objetivo de la medida es limitar el uso masivo de visas laborales por parte de empresas tecnológicas y reducir la cantidad de extranjeros contratados en puestos especializados. Además, legisladores republicanos buscan disminuir el límite anual de visas H-1B disponibles. Actualmente el programa permite emitir 65.000 permisos por año, aunque algunas propuestas intentan reducir esa cifra de manera significativa. Las nuevas restricciones migratorias también podrían afectar al programa de Entrenamiento Práctico Opcional (OPT), utilizado por miles de estudiantes internacionales para trabajar temporalmente en Estados Unidos después de graduarse.