El Gobierno de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son los documentos que, si se utilizan para ingresar al país, pueden ser motivo de deportación de su portador. El cumplimiento riguroso de la ley migratoria americana es esencial para evitar inconvenientes incluso penales con las autoridades, dado que una violación a las legislaciones federales en este ámbito puede dar inicio al proceso de deportación y, en ciertos casos, a una expulsión inmediata. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, Estados Unidos tiene derecho a “detener y deportar a no ciudadanos” que En ese sentido, luego de que los agentes de ICE lleven a cabo la detención, puede determinarse que se necesita un proceso de expulsión acelerada, donde no se asiste a una audiencia con el tribunal de inmigración. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se llega a Estados Unidos sin los documentos necesarios para ingresar o con documentos falsificados. El proceso de expulsión acelerada, de la Ley de Reforma e Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, está especificado en la sección 235(b) (1) de la INA. Esta legislación permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expulsar a cualquier extranjero que llegue al puerto de entrada si se considera inadmisible por no tener documentos de entrada válidos o por presentar papeles tergiversados. También se aplica a extranjeros que ingresaron al país sin atravesar los controles correspondientes. “La mayoría de los extranjeros sujetos a expulsión acelerada se detienen ya sea en un puerto de entrada designado o cerca de la frontera internacional al intentar entrar, o poco después de entrar”, se indica.