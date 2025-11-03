La visa americana es un documento indispensable para quienes desean visitar Estados Unidos como turistas, pues a no ser que sean ciudadanos de un país que disponga de privilegios para no tramitara, las autoridades la solicitarán para poder habilitar el viaje al puerto de entrada al país, donde se realizará la inspección protocolar.

En esa línea, los mexicanos elegibles para esta categoría podrían solicitar un permiso alternativo para ingresar a EE.UU. sin necesidad de contar con una visa y, dependiendo de cómo elijan viajar, también podrían prescindir de un pasaporte: se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) .

Adiós visa americana y pasaporte: el documento para ingresar legalmente a Estados Unidos sin presentarlos

De acuerdo con lo detallado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) esta tarjeta dispone de tecnología avanzada para facilitar a las autoridades el proceso de verificación de identidad de su portador.

Puede presentarse como documento único válido para viajar solo cuando el cruce se realiza por tierra, barco de placer o ferry directamente desde México a Estados Unidos, permitiendo el traslado por turismo o negocios durante un máximo de 30 días y de manera restringida.

El documento tiene una validez de hasta 10 años en los que permite realizar múltiples viajes.

Ingreso legal a Estados Unidos: información esencial para quienes viajen con este documento y no lleven pasaporte

Quienes cuenten con un BCC e ingresen por tierra o mar -bajo las vías antes mencionadas- solamente tendrán permitido visitar la "zona fronteriza", que estádelimitada de la siguiente manera

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas: menos de 40 km de la frontera

Qué sucede si un extranjero presenta este documento con su pasaporte

Aunque puede utilizarse por sí misma para realizar determinados viajes cortos, si la BCC se acompaña de un pasaporte válido cumple la misma función que una visa de tipo B y es aceptada para ingresar a cualquier parte del país, sin importar la vía que se escogió para viajar.

Qué necesito para poder tramitar este documento que puede habilitar la entrada legal a Estados Unidos

Al momento de gestionar este documento es necesario poder reunir los siguientes requisitos básicos

Ser mexicano y residente en México al momento de la tramitación Cumplir con todos los criterios de elegibilidad para la visa B1 o B2 Evidenciar vínculos sólidos con México que las autoridades consideren motivos suficientes para regresar