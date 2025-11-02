El próximo pago del Seguro Social en Estados Unidos ya tiene fecha confirmada, y millones de jubilados, beneficiarios por discapacidad y sobrevivientes se preparan para recibir su dinero en los primeros días de noviembre de 2025.

Según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), las fechas de cobro dependen del tipo de beneficiario y del día de nacimiento de cada persona.

Quiénes cobran primero el Seguro Social: cronograma de pagos noviembre 2025

El lunes 3 de noviembre de 2025 será el turno de quienes comenzaron a recibir los beneficios antes de mayo de 1997. Este grupo incluye a los jubilados de mayor antigüedad, quienes verán acreditado el depósito directamente en sus cuentas bancarias o tarjetas de beneficios.

Por su parte, los pagos para los demás beneficiarios se distribuirán de acuerdo al día de nacimiento, bajo el siguiente esquema:

Nacidos entre el 1 y el 10: cobran el segundo miércoles del mes (12 de noviembre)

Nacidos entre el 11 y el 20: reciben el pago el tercer miércoles del mes (19 de noviembre)

Nacidos entre el 21 y el 31: el depósito se realiza el cuarto miércoles del mes (26 de noviembre)

Además, los beneficiarios del Supplemental Security Income (SSI) recibirán su dinero el 31 de octubre, ya que el 1 de noviembre cae fin de semana, adelantando la acreditación habitual.

Cuáles son los requisitos para recibir el pago sin demoras

Los pagos del Seguro Social se otorgan a personas que hayan trabajado y cotizado lo suficiente al sistema durante su vida laboral. También califican quienes reciben beneficios por discapacidad y los familiares sobrevivientes de trabajadores fallecidos.

Para evitar inconvenientes, la SSA recomienda mantener actualizados los datos personales, la información bancaria y los documentos requeridos, como comprobantes de ingresos o reportes médicos. Un cambio de cuenta o dirección sin notificar puede causar retrasos o suspensiones temporales del pago.

Qué hacer si tu depósito no llega

Si el pago del Seguro Social no se acredita en la fecha prevista, los expertos aconsejan esperar tres días hábiles, ya que algunos bancos pueden presentar demoras en el procesamiento. Si después de ese plazo el dinero aún no aparece, se debe contactar la oficina local del Seguro Social o comunicarse con la línea de atención oficial para verificar el estado del depósito.

También se recuerda que la SSA nunca solicita información personal por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Ante cualquier comunicación sospechosa, se debe evitar compartir datos y reportar el intento de fraude de inmediato.