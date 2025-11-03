El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para poder renovar su licencia de conducir en línea.

Si bien la credencial de manejo puede actualizarse online, en persona o por correo -dependiendo cada caso-, la primera alternativa permite realizar el trámite sin necesidad de aguardar y desde la comodidad del hogar, por lo que se posiciona como una de las alternativas más prácticas.

No obstante, es esencial considerar que, sumado a otros requisitos básicos que deberán cumplirse, las autoridades exigirán un examen en específico para poder gestionar de esta manera.

Alerta licencias de conducir: quienes no hayan tomado este examen no podrán renovarla de esta manera

El DMV de Nueva York autoriza la renovación en línea sólo cuando la credencial que se desea actualizar es una licencia de conducir válida de Nueva York y el solicitante se realizó un examen de la vista en los últimos 12 meses .

Este requisito puede cumplirse buscando un proveedor aprobado mediante el Registro de la Vista del DMV o pidiendo a un profesional médico considerado aceptable que complete un informe de examen de visión (MV-619)

"Los profesionales aprobados incluyen médico, asistente médico, oftalmólogo, optometrista, óptico, enfermera registrada o profesional de enfermería", indican las autoridades.

Qué debo hacer después de renovar mi licencia de conducir de esta manera

La instrucción para quienes soliciten de esta forma es descargar la licencia temporal que se proporciona al finalizar el trámite, pues servirá a modo de documento de respaldo hasta que se tramite la original.

"Debido a un volumen de renovaciones mayor de lo normal, puede haber un retraso en la recepción de su documento permanente", advierte el DMV.

Así, la credencial provisoria podrá mostrarse en cualquier control y será válida para conducir durante 60 días.