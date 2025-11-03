Acorde a las regulaciones vigentes, Estados Unidos ajustó ayer sus relojes en todo el país para cumplir con lo estipulado por el Daylight Saving Time (DTS), dejando atrás el horario de verano y recibiendo la temporada invernal.

Estos cambios en los relojes, regulados por el Departamento de Transporte, se realizan dos veces al año y, durante 2025, ya no restan modificaciones pendientes. En ese marco, es común preguntarse cuándo tendrá lugar el próximo cambio de horario en todo el país.

El domingo 2 de noviembre a las 2 am los relojes oficialmente se atrasaron una hora para "añadir" 60 minutos extra al día, marcando desde ese momento la 1am.

Así, los relojes deberán ajustarse nuevamente en marzo, específicamente el domingo 8, donde -también a las 2 am- las agujas se adelantan a las 3 am para dar inicio a una nueva temporada de verano de 238 días.

Por qué deberá cambiarse nuevamente el horario en todo el país

Según lo explica el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos, en marzo, cuando comienza a oscurecer más tarde, los relojes se ajustan con la finalidad de mover una hora de la mañana a la noche.

Esta medida se implementó por primera vez en 1928 en Estados Unidos y la mayor parte del país y sus territorios la cumplen.

En qué territorios el horario no cambia

De acuerdo con lo señalado por la información oficial, el horario permanecerá igual en

La mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo)

Hawái

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes



