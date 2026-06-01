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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y las autoridades fiscales estatales han reforzado notablemente los mecanismos de control sobre aquellos contribuyentes que presentan deudas pendientes. En particular, el estado de Florida emite un listado oficial de individuos y empresas con obligaciones fiscales incumplidas, lo cual puede conllevar a la adopción de medidas de cobro coercitivo, tales como embargos de cuentas bancarias y bienes.

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En Florida, las autoridades proporcionan de manera periódica un registro público que abarca:

  • Individuos y empresas que presentan deudas tributarias que superan los USD 100.000
  • Importes adeudados en total
  • Condición de cumplimiento de cada contribuyente
Ya es oficial | IRS confirmó que embargarán las cuentas bancarias y bienes que estén incluidas en este listado
Ya es oficial | IRS confirmó que embargarán las cuentas bancarias y bienes que estén incluidas en este listado

Estar en esta lista indica que la obligación financiera no ha sido atendida en el plazo y forma adecuados

Embargo de cuentas bancarias y bienes para los incluidos en este listado

Una vez que el contribuyente haya sido incorporado en este registro, podrá enfrentar las siguientes consecuencias:

  • Embargos de cuentas bancarias
  • Retención de ingresos o activos
  • Acciones legales para recuperar la deuda

El registro oficial de deudores fiscales se encuentra disponible en la página web del Departamento de Ingresos de Florida.