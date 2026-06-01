El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y las autoridades fiscales estatales han reforzado notablemente los mecanismos de control sobre aquellos contribuyentes que presentan deudas pendientes. En particular, el estado de Florida emite un listado oficial de individuos y empresas con obligaciones fiscales incumplidas, lo cual puede conllevar a la adopción de medidas de cobro coercitivo, tales como embargos de cuentas bancarias y bienes.
En Florida, las autoridades proporcionan de manera periódica un registro público que abarca:
- Individuos y empresas que presentan deudas tributarias que superan los USD 100.000
- Importes adeudados en total
- Condición de cumplimiento de cada contribuyente
Estar en esta lista indica que la obligación financiera no ha sido atendida en el plazo y forma adecuados
Embargo de cuentas bancarias y bienes para los incluidos en este listado
Una vez que el contribuyente haya sido incorporado en este registro, podrá enfrentar las siguientes consecuencias:
- Embargos de cuentas bancarias
- Retención de ingresos o activos
- Acciones legales para recuperar la deuda
El registro oficial de deudores fiscales se encuentra disponible en la página web del Departamento de Ingresos de Florida.