Estados Unidos, España y Canadá son tres destinos sumamente turísticos, elegidos año tras año por miles de viajeros que desean conocer sus diferentes atractivos.

En ese marco, existe un dato de pasaporte que todos los interesados en visitarlo deben verificar antes de empezar a planear el viaje: su vigencia. En caso de que el documento esté vencido, corroborarlo a tiempo permitirá a su portador renovarlo para poder así efectuar el viaje .

Quienes intenten trasladarse internacionalmente con un pasaporte vencido no sólo tendrán inconvenientes con las autoridades migratorias, sino también con las diferentes aerolíneas, dado que no se podrá embarcar sin contar con toda la documentación necesaria.

Viajar a Estados Unidos: información esencial que todos deben conocer

Estados Unidos exige a todos los viajeros la presentación de un documento completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, con excepción a los ciudadanos de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Los ciudadanos de cada país también deben presentar un pasaporte válido para realizar viajes internacionales. Shutterstock

Viajar a España: información esencial que todos deben conocer

El Ministerio del Interior indica a quienes visiten este territorio que también será necesario la entrada con un pasaporte o documento de viaje completamente en vigor que acredite la identidad, siempre y cuando se considere válido para los convenios internacionales a los que España suscribe.

“El documento de viaje deberá ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y deberá haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada”, se especifica en este caso.

Viajar a Canadá: información clave para todos los viajeros

Canadá también exige a todos los viajeros que se presente un pasaporte completamente válido al momento del viaje u otro documento que sea aceptable, según cada nacionalidad.

Para el caso de los ciudadanos estadounidenses, se exige la presentación de un pasaporte válido, aunque también se permite mostrar documentos como

Certificado de nacimiento

Certificado de ciudadanía o naturalización

Certificado de estatus nativo, junto con identificación con foto

Permiso de conducir mejorado de EE. UU.

Por su parte, los residentes permanentes que viajen por aire, deben presentar sí o sí un pasaporte válido de su país nativo -u otro documento de viaje aceptable equivalente, según el caso- y green card válida. De entrar por agua o tierra, sólo se requerirá la presentación de la green card.

Documentos que en general mirarán de cerca todas las autoridades

Antes de autorizar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como