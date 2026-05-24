Cuando un contribuyente mantiene una deuda con el fisco sin resolver, el proceso deja de ser administrativo y pasa a la acción directa. Ignorar los avisos constantes y finales en Estados Unidos puede habilitar medidas que impactan de inmediato en el dinero y los bienes del contribuyente.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), mediante el Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede avanzar con embargos si el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo.

Cómo funciona el aviso de IRS que absolutamente nadie puede ignorar

Previo a emitir un embargo, las autoridades envían múltiples notificaciones para que el contribuyente pueda apelar. El IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo cuando no recibieron respuesta. A través de esta notificación clave, la agencia informa:

Detalle de la deuda pendiente.

El plazo de hasta 30 días para responder o regularizar.

Los embargos de IRS ocurren cuando los contribuyentes con deudas al fisco no respondieron en instancias de diálogo.

Este es el último aviso antes de que se activen medidas de cobro.

IRS embarga automáticamente a todos los que hayan postergado este trámite

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos:

El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS)

Se habilita el embargo sin nuevas advertencias

Se reduce drásticamente el margen de negociación

La falta de respuesta acelera el proceso.

IRS embarga uno por uno todos estos bienes