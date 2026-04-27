El control fiscal en Estados Unidos se vuelve cada vez más preciso. Las autoridades ya no dependen solo de revisiones manuales. Hoy en día utilizan tecnología avanzada para detectar errores e inconsistencias en las declaraciones. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) incorporó inteligencia artificial y análisis de datos para identificar anomalías, y uno de los patrones que más llama la atención es el uso excesivo de números redondeados. Aunque parezca menor, puede ser una señal de alerta para el sistema del IRS declarar cifras como: El foco está en detectar: Si el sistema detecta anomalías: