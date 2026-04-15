El sistema fiscal de Estados Unidos cuenta con mecanismos de cobro que pueden impactar directamente en el dinero de los contribuyentes sin necesidad de recurrir a embargos visibles. Uno de los más importantes es la compensación automática de deudas, un proceso que puede reducir o eliminar fondos esperados de forma casi inmediata. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplica este sistema, conocido como offset, para recuperar deudas fiscales pendientes utilizando pagos que el propio Gobierno debe realizar al contribuyente. Cuando una persona mantiene deudas fiscales morosas, su caso puede ser incluido en sistemas internos que habilitan la recuperación automática de fondos. Esto implica que: El offset no retira dinero directamente de una cuenta bancaria en el sentido tradicional. En cambio, actúa antes de que el dinero llegue al contribuyente. En lugar de depositarse en la cuenta, esos fondos se aplican automáticamente a la deuda pendiente. El sistema de compensación puede aplicarse ante distintas obligaciones impagas, como: