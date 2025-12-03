Miles de viajeros en Estados Unidos están entrando en cuenta regresiva: a partir de febrero de 2026, quienes no tengan una REAL ID deberán pagar una tarifa obligatoria para poder pasar los controles de seguridad.

Lo que comenzó como un proceso gradual de verificación se convertirá en una exigencia con costo, lo que ya preocupa a familias, trabajadores y pasajeros que viajan con un presupuesto ajustado.

Este cambio redefine la forma de volar dentro del país y marca un giro importante en las políticas de identificación vigentes desde hace casi dos décadas.

Un nuevo requisito para volar: qué cambiará en 2026

Desde mediados de 2025, la TSA reforzó los controles asociados a la REAL ID, permitiendo el acceso únicamente después de verificaciones adicionales. Pero el margen de flexibilidad llegará a su fin: a partir del 1 de febrero de 2026, viajar sin REAL ID costará $45 dólares.

Ese monto habilitará un sistema de verificación alternativo válido por 10 días, pensado para quienes no presenten una identificación compatible con los estándares federales. La medida reemplaza los avisos y advertencias que se aplicaban hasta ahora y convierte la falta de REAL ID en un gasto inevitable.

¿Por qué la tarifa será tan alta?

Aunque la TSA había evaluado un programa económico —por debajo de los $20 dólares— finalmente confirmó que el sistema se aplicará con un valor más del doble: $45 dólares no reembolsables.

Con ese pago, los pasajeros podrán utilizar el programa TSA Confirm.ID, un mecanismo diseñado para validar la identidad sin un documento oficial. Este ajuste, según expertos del sector, busca acelerar la adopción de la REAL ID, un requisito que debió implementarse en 2008 pero que sufrió múltiples postergaciones.

Las autoridades advierten que no pagar la tarifa con anticipación podría generar demoras de hasta 30 minutos en el aeropuerto, complicando aún más la experiencia del viajero.

Cómo saber si tu identificación es REAL ID

Para la mayoría de las personas, identificar si ya cuentan con una REAL ID es muy sencillo:solo deben buscar una estrella en la esquina superior de la licencia. Esta puede ser blanca, negra, dorada o delineada, pero todas indican que la tarjeta cumple con los requisitos federales.

También existen las licencias de conducir mejoradas, emitidas en estados como Nueva York, Minnesota, Michigan y Vermont. Estas no incluyen una estrella, sino una pequeña bandera y un chip que permite cruzar fronteras terrestres o marítimas con México, Canadá o el Caribe. Aunque son válidas para viajar en avión dentro de Estados Unidos, cumplen un propósito distinto al de la REAL ID.

¿Qué pasa si no pago la tarifa y no tengo REAL ID?

La situación es clara: sin REAL ID, pasaporte u otra identificación aceptada, no podrás avanzar hacia el control de seguridad sin pagar los $45 dólares.

El pago puede hacerse en línea antes del viaje o directamente en el aeropuerto. Sin embargo, la TSA señaló que la exención solo se otorgará en casos extraordinarios, lo que significa que la mayoría de los pasajeros deberá asumir el costo si no actualiza su documento a tiempo.