En la actualidad, este país cuenta con uno de los ejércitos más poderosos de la región, dado que fomenta su autosuficiencia tecnológica y refuerza su industria de defensa. Un país de la región latinoamericana se destaca como un actor militar relevante junto a Brasil, estableciéndose como una nación que puede ser considerada por las potencias más influyentes, tales como China y Estados Unidos. México ocupa el tercer lugar entre los ejércitos más poderosos de América Latina de acuerdo con el ranking Global Firepower, solo por detrás de Brasil. Esta posición responde al tamaño de su fuerza activa, una de las más numerosas de la región y a su creciente capacidad para mantener operaciones en zonas amplias y de difícil acceso. En paralelo, su infraestructura marítima mantiene presencia constante en ambos océanos, con flotas destinadas a patrullaje, vigilancia costera y apoyo logístico. Este país cuenta con un despliegue significativo de aeronaves destinadas a vigilancia, transporte y apoyo táctico, lo que fortalece su alcance interno y su velocidad de respuesta ante emergencias. La amplitud de su territorio y la diversidad de sus fronteras obligaron a estructurar un sistema aéreo robusto, capaz de operar con continuidad y en condiciones complejas. El poder militar mexicano se caracteriza por su notable adaptabilidad. Las fuerzas armadas del país operan en contextos que requieren habilidades diferentes a los conflictos convencionales, abarcando desde el control de fronteras hasta la vigilancia de rutas estratégicas y la respuesta ante amenazas transnacionales.