Los herederos que no sean cónyuge —hijos, nietos u otros beneficiarios— enfrentan una carga impositiva inmediata si reciben una Health Savings Account (HSA) con saldo elevado. La cuenta pierde su estatus fiscal en el momento de la muerte del titular y el saldo completo queda expuesto al IRS como ingreso gravable ese mismo año.

El impacto puede ser devastador: heredar una HSA abultada puede empujar al beneficiario hasta la tasa marginal máxima del 37%. Planificadores financieros certificados advierten que es uno de los problemas fiscales menos conocidos en la planificación patrimonial.

¿Por qué la HSA se convierte en una “bomba de impuestos” para los herederos?

La HSA ofrece un triple beneficio fiscal en vida: contribuciones deducibles, crecimiento libre de impuestos y retiros sin carga tributaria para gastos médicos. Muchos asesores recomiendan no tocar el saldo e invertirlo a largo plazo, lo que puede generar cuentas de considerable tamaño.

El problema surge al heredar. Si el beneficiario es el cónyuge, la cuenta conserva su condición de HSA. Si es cualquier otra persona, el IRS trata el saldo íntegro como ingreso ordinario en el año del fallecimiento. No existe, como en las IRA heredadas, un período de hasta diez años para diferir el impacto.

Heredar una HSA abultada puede empujar al beneficiario hasta la tasa marginal máxima del 37%. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo se puede evitar o reducir este impacto fiscal?

Hay estrategias concretas para neutralizar o acotar la exposición antes de que sea demasiado tarde:

Opciones para el titular de la cuenta

Gastar el saldo. Si no hay un plan claro para los Si no hay un plan claro para los herederos , lo más directo es usar los fondos en gastos médicos propios durante la vejez.

Donar a una organización de caridad. Las entidades sin fines de lucro no deben impuestos sobre la transferencia, lo que preserva el valor íntegro.

Repartir entre varios beneficiarios. Distribuir el saldo entre distintas personas diluye el impacto y evita que uno solo quede en el tramo más alto.

Opciones para el heredero