Los bancos en Estados Unidos están obligados a monitorear depósitos y retiros de dinero en efectivo cuando superan ciertos umbrales o presentan patrones inusuales. Estas revisiones se realizan bajo la Bank Secrecy Act (o Ley de Secreto Bancario), que exige a las entidades financieras monitorear operaciones y reportar actividades sospechosas. Si un cliente no completa procesos de verificación o identificación tras una transacción en efectivo, la operación puede quedar bajo revisión. El trámite que deben completar ciudadanos y extranjeros tras retirar o depositar dinero en efectivo está ligado a los sistemas de identificación del cliente y control de operaciones que exige la ley federal. Los bancos deben confirmar la identidad del titular y registrar ciertas transacciones. Entre las obligaciones que deben cumplir las instituciones financieras se encuentran: Si una operación genera alertas, el banco puede presentar un Suspicious Activity Report (SAR). Este informe debe enviarse dentro de 30 días desde la detección del hecho. El Gobierno investiga a quienes demoran este trámite tras retirar o depositar dinero en efectivo porque los bancos deben detectar lavado de dinero, evasión fiscal o financiamiento ilícito. Las entidades financieras funcionan como el primer filtro del sistema. Para cumplir la ley, los bancos deben aplicar controles como: Si una transacción activa estos controles, el banco debe analizarla y, si corresponde, informar a las autoridades. Por eso, demorar los procesos de verificación puede activar revisiones dentro del sistema financiero.