Al cierre de mercados de este lunes, 15 de junio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7454. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.04%.

En el mercado de la Libra esterlina, la cotización mostró volatilidad: la variación semanal fue -26.76% y la anual 82.51%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina, que se sitúa en un 2.74%, es menor que la volatilidad anual de un 6.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +3. Comparado con los días anteriores, esto indica un fortalecimiento constante de la moneda frente a otras divisas. La tendencia favorable sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía británica.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría señalado una devaluación de la Libra esterlina, reflejando preocupaciones por la economía o factores externos. Sin embargo, el incremento actual resalta un entorno más optimista para los inversores.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 15 de junio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.