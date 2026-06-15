Al cierre de mercados de este lunes, 15 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.55. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.22%.

En la última semana, el Peso dominicano subió 0.95%, mientras que en el último año registró una variación de -7.06%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 10.17%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 10.99%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano hoy presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que se sitúa en el rango positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda se ha apreciado, lo que es un signo favorable para la economía local.

A pesar de esta mejora en la cotización, es importante analizar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo o si podría haber fluctuaciones en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 15 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.