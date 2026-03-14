La tormenta eléctrica más grande del año se acerca a Estados Unidos este fin de semana y los meteorólogos advierten que podría afectar a casi 200 millones de personas entre el domingo y el lunes. El sistema traerá lluvias intensas, tormentas eléctricas severas, nieve, tornados y vientos de hasta 152 km/h, con interrupciones generalizadas en gran parte del país. Según meteorólogos de AccuWeather, el fenómeno podría intensificarse rápidamente y convertirse en un “ciclón bomba”, una tormenta que se fortalece de forma explosiva cuando la presión atmosférica cae bruscamente en menos de 24 horas. Este proceso puede generar un campo de vientos extremadamente amplio y peligroso que impacte decenas de estados. El sistema avanzará desde el centro del país hacia el este entre domingo y lunes, con condiciones severas que afectarán amplias regiones del Medio Oeste, el valle del Mississippi, los Grandes Lagos y la costa atlántica. Las autoridades y meteorólogos advierten sobre varios riesgos principales: Entre los principales centros aéreos que podrían sufrir demoras o cancelaciones se encuentran Denver, Chicago, Detroit, Atlanta, Nueva York, Filadelfia, Boston, Washington D.C. y Charlotte. En el sector norte del sistema, el ingreso de aire ártico provocará una fuerte tormenta invernal con condiciones de blizzard (tormenta blanca) en partes del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos. Los meteorólogos anticipan acumulaciones significativas de nieve en zonas como: En el corredor que va desde Minneapolis y Green Bay hasta la península superior de Michigan podrían acumularse entre 30 y 90 centímetros de nieve, con visibilidad casi nula y temperaturas cercanas o por debajo de cero. Las autoridades advierten que viajar el lunes podría ser extremadamente peligroso debido a la combinación de nieve intensa, ráfagas fuertes y frío extremo