En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8624 este lunes, 15 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.09% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro cayó 0.58%, mientras que en el último año subió 0.41%, lo que sugiere una tendencia anual levemente alcista pese al retroceso reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es de 2.41%, lo que es menor que la volatilidad anual de 5.99%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de 1 igual a +2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia ha sido sostenida en los últimos días, lo que genera optimismo entre los inversionistas.

Sin embargo, es importante mantener un seguimiento constante, ya que cualquier cambio en el contexto económico podría afectar esta tendencia. Analizando los últimos movimientos, parece que el Euro podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 15 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.