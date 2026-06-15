Se ha identificado un yacimiento sin precedentes, con reservas que superan las 1000 toneladas de oro, en la provincia central china de Hunan, según la confirmación de la Oficina Geológica local.

El descubrimiento tuvo lugar en el campo aurífero Wangu, ubicado en el condado de Pingjiang, a profundidades que varían entre los 2000 y 3000 metros. En este contexto, se hallaron más de 40 vetas de oro, conformando uno de los depósitos más significativos identificados en la historia reciente, cuya propiedad es completamente de China.

El descubrimiento histórico: el proceso detrás de la aparición de lingotes de oro

Los análisis preliminares indican que a 2000 metros de profundidad se han detectado 300 toneladas de oro, mientras que el total estimado excede las 1000 toneladas, valoradas en aproximadamente 600.000 millones de yuanes (equivalentes a 83.000 millones de dólares o 79.000 millones de euros).

Además, ciertas muestras de roca perforada revelaron oro visible, con concentraciones que alcanzan los 138 gramos por tonelada de mineral.

Chen Rulin, experto en prospección minera, resaltó la notable calidad del metal y su relevancia estratégica para la industria, según informaciones proporcionadas por la agencia estatal Xinhua.

Los análisis preliminares indican que a 2000 metros de profundidad se han detectado 300 toneladas de oro, mientras que el total estimado excede las 1000 toneladas. ChatGPT

¿Cómo se llevó a cabo el descubrimiento del yacimiento de oro?

De acuerdo con el comunicado oficial, el tesoro fue identificado mediante tecnologías avanzadas de prospección, entre ellas el modelado geológico 3D, que permitió detectar con precisión la ubicación de las vetas auríferas.

Liu Yongjun, subdirector de la Oficina Geológica de Hunan, señaló que también se registraron indicios de oro en áreas cercanas al sitio principal, lo que abre la posibilidad de nuevos descubrimientos en la región.

Considerado uno de los mayores depósitos hallados en China en los últimos años, este yacimiento refuerza las reservas nacionales y podría fortalecer la capacidad del país para asegurar el abastecimiento de un recurso clave.

En línea con esta tendencia, en marzo de 2023 se identificó otro importante yacimiento de casi 50 toneladas de oro en la provincia oriental de Shandong.