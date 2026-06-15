El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha oficializado un cambio estratégico en sus métodos de recaudación y cumplimiento. Tras un período de restricciones, la entidad ha confirmado que sus funcionarios llevarán a cabo visitas domiciliarias y presenciales en establecimientos comerciales para tratar casos específicos de incumplimiento fiscal.

Esta disposición tiene como objetivo acelerar la resolución de deudas pendientes y asegurar que todos los ciudadanos satisfagan sus responsabilidades conforme al Estatuto de Reembolso (RSED) y otras regulaciones vigentes.

Es fundamental comprender que estas visitas no son arbitrarias. El enfoque principal de la entidad recaudadora se orienta hacia aquellos contribuyentes con saldos significativos adeudados o declaraciones que presentan inconsistencias graves que no han podido ser resueltas mediante la correspondencia convencional.

Cómo reconocer a un funcionario auténtico y prevenir fraudes

Ante el anuncio de estas visitas, el Gobierno ha subrayado la relevancia de la seguridad con el objetivo de evitar que los ciudadanos se conviertan en víctimas de delincuentes que se hacen pasar por agentes federales. Un funcionario legítimo del IRS siempre seguirá un protocolo riguroso:

Identificación oficial: El agente debe presentar dos credenciales oficiales conocidas como “HSPD-12” .

El agente debe presentar dos credenciales oficiales conocidas como . Derechos del contribuyente: Usted tiene derecho a solicitar la verificación de la identidad y a conocer sus derechos antes de responder a cualquier cuestión técnica.

Usted tiene derecho a solicitar la verificación de la identidad y a conocer sus derechos antes de responder a cualquier cuestión técnica. Sin pagos inmediatos: Un agente auténtico nunca le solicitará realizar pagos a través de tarjetas de regalo, transferencias de criptomonedas o depósitos en efectivo durante la visita.

Si tiene dudas acerca de la legitimidad de la visita, se recomienda contactar directamente a las oficinas del IRS para confirmar la existencia de un caso abierto a su nombre.

El Gobierno ha subrayado la relevancia de la seguridad con el objetivo de evitar que los ciudadanos se conviertan en víctimas de delincuentes que se hacen pasar por agentes federales.

Excepciones y plazos: información esencial para prevenir inconvenientes

El IRS recuerda que existen plazos críticos para realizar cualquier reclamación de crédito o reembolso. Generalmente, el límite es de tres años desde la presentación original o dos años desde el último pago realizado. No obstante, hay excepciones que pueden extender estos periodos, tales como:

Desastres naturales: extensiones de hasta un año si te encuentras en una zona declarada de desastre por el Presidente.

Zonas de combate: beneficios especiales para miembros de las fuerzas armadas en servicio activo.

Deudas incobrables: plazos de hasta siete años para deducciones específicas por pérdidas bursátiles.

Mantener tu documentación actualizada y actuar con prontitud es la mejor defensa ante una posible auditoría o visita presencial de las autoridades fiscales.