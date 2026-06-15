El calendario oficial de días festivos en Estados Unidos contempla un total de 11 fechas feriado destinadas a la conmemoración de diversas efemérides de relevancia nacional e internacional.

En estos días, los clientes de instituciones financieras como Bank of America y Wells Fargo deben considerar que las diferentes sucursales de todo el país bajarán sus persianas y permanecerán cerradas, por lo que todas las operaciones en persona serán suspendidas.

En ese marco, el próximo viernes 19 de junio se conmemorará en todo el país Juneteenth, día en el que sólo podrán realizarse trámites mediante ATMs o de manera online.

Bank of America y Wells Fargo cierran sus sucursales en junio y las operaciones se suspenden 24 horas

El viernes 19 de junio ambos bancos publicaron en sus calendarios oficiales que las diferentes sucursales se mantendrán cerradas dado que ambos adhieren al calendario de feriados federales.

Juneteenth fue declarado feriado federal el 16 de junio de 2021 y es respetado desde entonces por las diferentes instituciones bancarias

“Juneteenth es un día dedicado a dar a conocer la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, indica USA.gov sobre este día.

Durante estos días sólo se podrán realizar operaciones online o por ATMs. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las únicas operaciones que podrán realizarse durante estas 24 horas de cierre de Bank of America y Wells Fargo

Es importante considerar que, pese al cierre de sucursales, los diferentes ATMs de ambos bancos funcionarán con normalidad para realizar operaciones básicas como extracción de dinero, consultas de saldo, transferencias, etc.

Además, los servicios online de los bancos también mantienen su actividad, aunque se aconseja revisar en el sitio web en cada caso para conocer cuáles estarán disponibles y cuáles podrían presentar demoras.

Otros feriados bancarios que se observarán en lo que resta de 2026

Ambas instituciones mantendrán sus puertas cerradas durante los días restantes contemplados en el calendario federal, que son

Día de la Independencia : 4 de julio

Día del Trabajo : 7 de septiembre

Columbus Day : 12 de octubre

Día de los Veteranos : 11 de noviembre

Acción de Gracias : 26 de noviembre

Navidad: 25 de diciembre