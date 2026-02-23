El Gobierno de Estados Unidos reforzó los mecanismos de control fiscal y confirmó que puede analizar cuentas bancarias que registren altos niveles de ingresos y movimientos financieros durante el año. A través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), se cruzan datos reportados por entidades financieras y plataformas de pago para verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. La supervisión no implica que todas las cuentas sean auditadas automáticamente, pero sí que pueden activarse revisiones cuando se superan determinados umbrales de actividad económica. Las alertas fiscales pueden activarse cuando una persona: Estos parámetros suelen aplicarse especialmente a trabajadores independientes, comerciantes digitales o personas que reciben pagos frecuentes por actividad económica. Quienes registren ingresos superiores a USD 20.000 y más de 200 operaciones anuales deberían: