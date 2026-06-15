En esta noticia

Mezclar aceite de oliva, romero y cáscara de naranja es una opción práctica y natural que pueden implementar todos los amantes de perfumar de manera natural los ambientes de su hogar.

Este truco casero puede ponerse en práctica de forma sencilla con ingredientes que dan el presente en la mayoría de las cocinas, permitiendo crear de forma casera un aromatizante fresco y duradero.

Te puede interesar

Es ley | Por una nueva norma para aires acondicionados, castigarán con multas de u$s 1.000 a todas las personas que tengan esas unidades en su casa

Te puede interesar

Confirmado| Por una medida oficial, el Gobierno revisará coche por coche y castigarán con sanciones económicas a quienes no tengan esto en el frente

Mezclar aceite de oliva con romero y cáscara de naranja: para qué funciona y por qué lo recomiendan

Esta mezcla funciona principalmente como aromatizante natural y neutralizador de malos olores. El aceite es la base para que el aroma perdure, el romero aporta una nota herbal y la cáscara de naranja brindará el toque cítrico para balancear.

Lo ideal es colocar la mezcla en frascos de vidrio abiertos o en difusores caseros apagados, para garantizar que los espacios siempre se encuentren perfumados.

El romero es un gran ingrediente para la preparación de aromatizantes caseros.
El romero es un gran ingrediente para la preparación de aromatizantes caseros.

Principales ventajas de mezclar aceite de oliva con romero y cáscaras de naranja

Poner en práctica esta mezcla permite

  • Perfumar ambientes, aportando aroma fresco y herbal
  • Neutralizar los malos olores en espacios cerrados
  • Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de las comidas lipídicas
  • Generar un ambiente agradable
Consejos de ahorro.Cómo pagar menos por el mismo vuelo: el truco que recomiendan los expertos para ahorrar fortunas en viajes
Soluciones.Oficial y confirmado | Esta es la única forma de comprar en Costco sin tener membresía en todo el país

Cómo preparar esta mezcla casera paso por paso

Para poner en práctica esta preparación será necesario

  • Escoger un frasco de vidrio pequeño o mediano
  • Añadir aceite en un 20%
  • Agregar cáscaras de naranja a gusto, a mayor cantidad, mayor intensidad del aroma
  • Sumar romero a gusto
  • Dejar reposar la mezcla para que los aromas se concentren

Lo ideal es cambiar la preparación por una nueva cuando la fragancia comience a disminuir.