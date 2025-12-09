El reconocido supermercado de tiendas minorista Walmart anunció un cierre masivo de más de mil sucursales en todo el país afectando a múltiples residentes. La medida responde a normativas federales y a nuevas políticas empresariales.

La empresa se posicionó como uno de los mejores establecimientos de alimentos debido a la relación entre el precio y calidad de sus productos.

Adiós a Walmart: cierra masivamente sus sucursales en diciembre

Walmart es una de las compañías de tiendas minoristas más elegidas por los consumidores y su concurrencia aumenta en los meses de fechas clave como es en diciembre, debido a las festividades de fin de año.

Sin embargo, las autoridades de la empresa informaron que todas sus tiendas, más de 4,000 sucursales en Estados Unidos, cerrarán masivamente una fecha particular. Se trata del jueves 25 de diciembre por Navidad.

Walmart permanecerá cerrado durante Navidad. Fuente: Archivo.

Debido a una política adoptada en el 2020, Walmart otorga el feriado completo a todos sus empleados con el fin de fomentar las tradiciones estadounidenses y el tiempo en familia.

¿Qué otros supermercados cierran sus puertas en Navidad?

Al igual que gran supermercados de tiendas minoristas, Target también se acopla al feriado. Todas las personas que son clientes leales a estas compañías podrán realizar sus compras a través de sus respectivos sitios web, pero deberán esperar a la actividad habitual para poder recibirlo.

¿Cuáles son todas las tiendas que cierran por Navidad?