La reconocida cadena de supermercados minorista Walmart informó que habrá un cierre masivo de sucursales antes del 2026. De esta forma, todos los estadounidenses deberán prepararse para una falta de servicio al público por parte de la compañía y acudir a otros supermercados en caso de precisar mercadería.

La decisión afecta a más de 1,000 sucursales ubicadas en diferentes estados del país, por lo que las personas que residen en zonas rurales pueden ser las más perjudicadas.

Es oficial: Walmart cierra más de 1,000 sucursales en todo el país

Las autoridades de Walmart informaron que habrá un cierre masivo de tiendas que está programado, con demasiada anticipación, para fines de diciembre. De esta forma, millones de clientes se verán perjudicados al no poder comprar mercadería durante el cese.

La política responde a una fecha tradicional que reúne a todas las familias estadounidenses: Navidad, que se celebrará el próximo 25 de diciembre. Se trata de una normativa, incorporada en el 2020, en favor de todos los empleados para que puedan descansar de sus actividades laborales en esta fecha y en el Día de Acción de Gracias.

De acuerdo con la información oficial, el 24 de diciembre trabajarán con jornada reducida y retomarán sus actividades a partir del viernes 26 de diciembre. Serán más de 4,000 las tiendas afectadas en el territorio.

¿Qué otras tiendas estarán cerradas en Navidad?

Bancos y entidades financieras.

Mercados financieros y bolsas de valores.

Supermercados, grandes comercios minoristas y tiendas por departamento.

Centros comerciales y shoppings.

Oficinas públicas y gubernamentales, incluidas dependencias judiciales.

Walmart y otros supermercados cerrarán sus puertas durante Navidad. Fuente: Archivo.

¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos?

La Navidad es una de las fechas tradicionales más importantes para los estadounidenses, ya que al igual que el Día de Acción de Gracias es una fecha de amor y unión familiar.

Como en muchos países, mantienen la tradición de Papá Noel llegando por la chimenea para entregar los regalos a los niños, quienes los abren al día siguiente.

Las comidas tradicionales varían entre regiones, pero el pavo, los postres típicos y el intercambio de regalos siguen siendo prácticas extendidas en todo el país