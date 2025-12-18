El Gobierno de los Estados Unidos mantiene documentos y protocolos muy estrictos que deben cumplir todos los inmigrantes que ingresan al país. Existe un grupo determinado de personas que pueden obtener la residencia sin la necesidad de presentar una visa o el pasaporte.

El Departamento de Estado es la entidad que evalúa la elegibilidad de un extranjero. Es importante que todos los postulantes cumplan con el sistema de elegibilidad.

Ni visa ni pasaporte: Estados Unidos permite la residencia legal a las personas con este documento

El Documento de Autorización de Empleo (EAD) es una tarjeta oficial que permite a una persona extranjera trabajar legalmente en Estados Unidos sin estar atada a un empleador específico. Este permiso funciona como prueba válida ante cualquier empresa y también como identificación emitida por una autoridad federal.

Pueden acceder a este documento personas que no son ciudadanos ni residentes permanentes, pero que cuentan con un estatus migratorio que les permite solicitarlo.

La Tarjeta de Autorización de Empleo es un documento muy solicitado en Estados Unidos. Fuente: Archivo.

El EAD no es una visa ni reemplaza el pasaporte, pero sí autoriza el empleo y la permanencia legal mientras esté vigente.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la EAD?

Presentar el formulario de solicitud de autorización de empleo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos Demostrar que se cuenta con un estatus migratorio que habilita a solicitar el permiso de trabajo Acreditar identidad y situación migratoria vigente mediante documentación oficial Presentar una fotografía reciente tipo documento según las especificaciones requeridas Abonar la tarifa correspondiente al trámite, salvo en los casos que estén exentos Mantener el estatus migratorio válido durante todo el proceso de evaluación El Documento de Autorización de Empleo se otorga por un período limitado, que suele ser de uno o dos años, y puede renovarse siempre que la persona continúe siendo elegible.

¿Puedo solicitar la green card con un Permiso de Trabajo?

El Documento de Autorización de Empleo no equivale a la residencia permanente ni otorga automáticamente la tarjeta verde. Tener un permiso de trabajo no convierte a una persona en residente permanente legal.

Sin embargo, el EAD suele formar parte de muchos procesos migratorios hacia la residencia. Quienes están tramitando la green card pueden solicitar este documento para trabajar legalmente mientras su solicitud es analizada, lo que les permite permanecer en el país de forma regular durante ese período.

La obtención de la residencia permanente depende de otros factores legales, como vínculos familiares, procesos laborales o situaciones humanitarias específicas.